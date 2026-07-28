DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 28 LUGLIO 2026

SI’, E’ IN ATTO UN VERO E PROPRIO “ecocidio”. ADESSO I CITTADINI SALENTINI SCENDONO IN PIAZZA CONTRO LA PIAGA DEGLI INCENDI. INDETTA UNA MANIFESTAZIONE A LECCE VENERDI’ 31: “la terra abbandonata fa gola alla speculazione”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Con un applauso da parte della nostra redazione per l’iniziativa intrapresa, era ora che i cittadini salentini facessero qualcosa di persona. (nella nostra foto d’archivio delle ultime settimane, una campagna di Galatina) _______________ PERCHÉ IL SALENTO BRUCIA? Perché il Salento brucia NEL SILENZIO generale? Il Comitato Prevenzione Incendi Salento promuove un […]