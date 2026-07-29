DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 29 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 29 luglio 2026.

Santa Marta.

Buon onomastico a tutte le nostre amiche e a tutte le nostre lettrici che portano questo nome!

Da questo pomeriggio siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

«La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non ho paura della morte e, anche se cammino con la scorta, so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che, se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia scorta. Per un Magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare».

Il 29 luglio del 1983 venne assassinato Rocco Chinnici, magistrato italiano e ideatore del “pool antimafia“, la cui istituzione diede una svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata.

Chinnici fu ucciso da Cosa Nostra e dalla mano di Antonino Madonia, che azionò il detonatore e provocò l’esplosione di una FIAT 126 verde imbottita di 75 kg di esplosivo e piazzata sotto casa del magistrato. Insieme a lui morirono altri due componenti della scorta: il maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. L’unico superstite fu l’autista Giovanni Paparcuri.

Proverbio salentino: CI MANGIA FACE MUDDRHICULE

Chi mangia fa briciole.

Chi fa qualcosa inevitabilmente commette qualche errore, ma sta sopratutto a significare che chi fa qualcosa lascia delle tracce.

Category: Costume e società