“Un’opera urbanisticamente discutibile, esteticamente obbrobriosa”. E ALBERTO SICULELLA CHIAMA ALLA PROTESTA CONTRO IL MEGAPARCHEGGIO PREVISTO ALL’EX FORO BOARIO, CON UNA MANIFESTAZIONE A LECCE GIOVEDI’ 30

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Ex Foro Boario. Siculella (MIND) : “la città boccia il progetto, lo bocci anche il Consiglio Comunale”

Giovedì 30 luglio alle ore 10:00 sit in di protesta in Piazzetta Castromediano

“Progetti calati dall’alto che intercettano fondi e non reali bisogni della città. Un’opera mastodontica, urbanisticamente discutibile, esteticamente obbrobriosa, logisticamente devastante” così Alberto Siculella, Presidente di MIND Menti Indipendenti, boccia il progetto del nuovo hub in piazza Carmelo Bene.

“15 metri di parcheggi sopraelevati, per oltre 700 posti auto. Un’idea decontestualizzata, in una città dove non mancano i parcheggi, ma le strategie di accesso differenziato, varchi allargati alla circonvallazione e piani di micro mobilità diffusa” sostiene Siculella.

“Se già oggi il Foro Boario, il parcheggio di Settelacquare, quello nuovo di Belloluogo, sono sottoutilizzati – se non in determinati orari in specifici periodi dell’anno – cosa fa pensare che l’opera sia realmente utile e funzionale? Come può Lecce dotarsi di un parcheggio della dimensione pari a quello presente a Roma – Anagnina, capolinea metro rossa, da dove ogni giorno si muovono 300mila persone, a cospetto dei 5mila passeggeri al giorno di SGM?” Si interroga Siculella.

“Ambiente, mobilità, viabilità, estetica, logistica, funzionalità: a rigor di dati, numeri e logica, questo parcheggio s’ha da fare solo per ottenere denari, non per il bene della città. I consiglieri di maggioranza e opposizione si mettano una mano sulla coscienza, boccino il piano di fattibilità tecnica e finanziaria e promuovano un dibattito pubblico aperto e serio con chi la città la vive, non con chi la usa e la consuma”.

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