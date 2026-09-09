LA NOTIZIA CHE STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO DELLE DIMISSIONI DI JACOB COXON DA RICERCATORE DI ANTROPIC: “credo che l’intelligenza artificiale ci ucciderà tutti quanti entro quattro anni”. CON L’APPROFONDIMENTO DI leccecronaca.it

(g.p.) ___________________ Jacob Coxon, di nazionalità britannica, 27 anni, è, almeno, lo era fino a poche ore fa, di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, ricercatore specializzato, dopo esserlo stato per la precedente società del gruppo OpenAI, di Antropic, azienda d’avanguardia negli sviluppi applicati dell’intelligenza artificiale.

“Oggi mi sono dimesso da Anthropic” – ha scritto in un post su X che sta facendo il giro del mondo, suscitando enorme clamore mediatico – “Ho trascorso gli ultimi tre anni a occuparmi di ricerca sul pre-addestramento sia presso OpenAI che presso Anthropic. Nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile. Stanno correndo a tutta velocità verso una superintelligenza capace di auto-migliorarsi, mettendo a rischio le nostre vite. Di seguito, ulteriori considerazioni”.

Infatti, ha poi aggiunto, dettagliando:

“Mi sono dimesso da Anthropic oggi. Ho trascorso gli ultimi tre anni a fare ricerche di preaddestramento sia a OpenAI che ad Anthropic. Nessuna delle due aziende agisce in modo responsabile. Stanno correndo direttamente verso l’intelligenza superiore e scommettono con le nostre vite.

Non sottovalutate il potere di questa tecnologia. Presto saranno sistemi superumani che possono hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo in un giorno, e acquisire una potenza e risorse reali.

Le persone che costruiscono l’IA credono seriamente che essa potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Questo non è uno scherzo di marketing. Se qualcuno, molti esecutivi e ricercatori senior, ha cercato di farlo in modo privato, sentono la stessa paura. Ma sento che le persone esprimono paura in modo privato. Nessun’altra attività umana presenta questo livello di pericolo.

Una risposta comune è ‘se credono davvero in questo, perché continuano a costruirlo?’. A OpenAI, molti non hanno approfondito la civiltà delle proprie competenze. Ad Anthropic, le proprie competenze sono ben definite, ma sono bloccate in una corsa per arrivare prima: credono che nessun altro agirà in modo responsabile, quindi devono farlo loro, nonostante il rischio“.

L’ APPROFONDIMENTO nei nostro articoli del 23 luglio e del 2 agosto scorsi

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