MAXI TAMPONAMENTO NELLA NOTTE A TARANTO SUL PONTE PUNTA PENNA

(Rdl) ___________________ Questa notte a Taranto sull’iconico, lungo e alto, Ponte Punta Penna Pizzone c’è stato un drammatico incidente stradale mortale. Il bilancio è di un morto e dieci feriti. La vittima è Rosa Mazzarella, 66 anni. Fra i feriti, il marito e il figlio che viaggiavano con lei. La loro auto è rimasta coinvolta in un maxi tamponamento verificatosi per cause ancora da accertare che ha coinvolto una dozzina di altre macchine. L’impatto è stato violento e per lei fatale: è morta poco dopo il ricovero in ospedale a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia di Stato in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

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