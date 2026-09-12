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L’ILVA VOMITA GLI ULTIMI VELENI

| 12 Settembre 2026 | 0 Comments

(g.p.) ___________________ Foto postata questa mattina su Facebook da Luciano Manna di Veraleaks, con la seguente dida:

“A pochi minuti dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano, alle 8.50 di ieri, 11 settembre, da un tombino sotto l’impianto dell’altoforno 2 usciva questo materiale schiumoso di colore giallastro

Ho allertato Arpa Puglia e la Guardia Corstiera per comprendere la natura del materiale che è finito nei canali asserviti agli impianti e che al termine del loro corso sfociano nel Mar Grande

Gli impianti ex Ilva inquinano ancora e per questo continueremo a chiedere di assicurare alla Giustizia chi perpetra reati ambientali a danno della nostra salute”. ________________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

ULTIM’ORA / FORSE DAVVERO QUESTA E’ LA VOLTA BUONA: IL FUTURO DI TARANTO SENZA IL MOSTRO CHE UCCIDE. CON L’APPROFONDIMENTO DI leccecronaca.it

Category: Cronaca

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