L’ILVA VOMITA GLI ULTIMI VELENI
(g.p.) ___________________ Foto postata questa mattina su Facebook da Luciano Manna di Veraleaks, con la seguente dida:
“A pochi minuti dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano, alle 8.50 di ieri, 11 settembre, da un tombino sotto l’impianto dell’altoforno 2 usciva questo materiale schiumoso di colore giallastro
Ho allertato Arpa Puglia e la Guardia Corstiera per comprendere la natura del materiale che è finito nei canali asserviti agli impianti e che al termine del loro corso sfociano nel Mar Grande
Gli impianti ex Ilva inquinano ancora e per questo continueremo a chiedere di assicurare alla Giustizia chi perpetra reati ambientali a danno della nostra salute”. ________________
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Cronaca