NUOVE RIVELAZIONI SUI MISTERI DEL MONUMENTO CENTOPIETRE DI PATU’ E DELLA CITTA’ ARCHEOLOGICA DI VERETO

Comunicazione istituzionale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto _________________

Lunedì 5 ottobre alle ore 11, nella sede della Soprintendenza in via Libertini 6 a Lecce, saranno presentate nuove acquisizioni su uno dei più celebri ed enigmatici monumenti architettonici salentini, la Centopietre di Patù, sulla misteriosa figura di Siminiano, secondo la tradizione sepolto al suo interno e su una dimenticata reliquia di San Giovanni Battista.

Documenti, monumenti e indizi finora rimasti separati delineano un quadro ricostruttivo inedito e inatteso, che dal Capo di Leuca conduce verso i grandi itinerari europei del pellegrinaggio e della cultura cavalleresca.

Al centro dell’incontro, anche le ultime scoperte effettuate negli scavi di San Gregorio e Vereto.

Intervengono:

Arch. Antonio Zunno, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

dott. Gabriele Abaterusso, Sindaco di Patù;

don Gianluigi Marzo, Direttore Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca;

Valentino Nizzo, professore di Etruscologia e Archeologia dell’Italia preromana all’Università di Napoli L’Orientale e direttore del progetto DiscoVereto.

La Centopietre di Patù è una delle architetture più singolari dell’Italia meridionale, dichiarata monumento nazionale nel 1875. Considerata a lungo una costruzione megalitica, preellenica o messapica, è oggi concordemente ricondotta al Medioevo, pur continuando a porre interrogativi sulla sua cronologia e funzione. Ancora in proprietà privata, il monumento è inoltre al centro di una lunga e complessa vicenda relativa alla proprietà, alla fruizione e alla tutela.

La ricerca nasce nel quadro di DiscoVereto, il programma di indagini sviluppato dall’Università di Napoli L’Orientale, in regime di concessione ministeriale e sotto la supervisione della Soprintendenza, grazie alla determinante iniziativa del Comune di Patù, che ha promosso e sostenuto il progetto mettendo a disposizione dapprima le risorse del PNRR Storie Meridiane e successivamente quelle del programma regionale SMART-In. Dal 18 maggio al 2 ottobre, con la pausa estiva fra le due campagne, sono state condotte complessivamente dieci settimane di scavo, sulla collina di Vereto e, da ultimo, a San Gregorio, approdo dell’antica città.

Lunedì 5 ottobre 2026 – ore 11.00

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

Via Libertini 6 – Lecce

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L’APPROFONDIMENTO nei nostri articoli del 23 e 24 giugno scorsi

Category: Cultura