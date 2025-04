“E si udì il gallo cantare”: RASSEGNA DI CANTI DI PASSIONE DELLA GRECIA SALENTINA IN PROGRAMMA DA SABATO 5

Nota stampa degli organizzatori ____________

Dodici giorni di eventi, quindici appuntamenti e oltre trecentocinquanta artisti coinvolti. Sono questi i numeri di “Canti di Passione. Ce Custi o Gaddho na Cantalisi 2025”, rassegna promossa dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina con la partecipazione dell’Istituto Diego Carpitella. Diretta artisticamente dal musicista Antonio Melegari, l’edizione 2025, in programma dal 5 al 16 aprile, è dedicata allo storico cantore zollinese de “I Passiuna tu Christù” Antimino Pellegrino, scomparso a 93 anni lo scorso 31 gennaio. La rassegna fa tappa nei comuni della Grecìa Salentina con eventi anche a Lecce e Alessano.

“Canti di Passione. Ce Custi o Gaddho na Cantalisi” è una rassegna di canti devozionali, che si tiene nella settimana che precede la Domenica delle Palme e si svolge nei principali luoghi sacri del territorio. Con la Passione, la narrazione della vita e della morte di Cristo raggiunge una delle espressioni più alte attraverso la poesia popolare in lingua grica, che si concretizza con canti, musica e gestualità capaci di emozionare e creare un pathos unico.

Questo bagaglio culturale ha resistito al passare del tempo e, ogni anno, si celebra nei piccoli borghi del Salento, tra gli storici palazzi e i sagrati delle chiese, tra le piazze e gli antichi conventi che diventano, così, naturali location per accogliere le tradizionali esibizioni di bande musicali, compagnie di cantori, confraternite, ragazzi delle scuole e formazioni musicali impegnate nello studio e nella ricerca dei testi e delle musiche della Settimana Santa.

“I Canti di Passione – afferma Roberto Casaluci, Presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina – rientrano a pieno titolo nella tradizione più pura e autentica della cultura popolare della Grecìa Salentina. Con la riproposizione di questi riti che si tramandano da centinaia di anni, le amministrazioni comunali, insieme alle associazioni e ai cantori, uniti in un lavoro sinergico e consolidato nel tempo, valorizzano l’identità storica ed ellenofona dell’area grica, mettendo assieme tradizione e innovazione. L’ambizioso obiettivo dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina è, dunque, quello di costruire un progetto attrattivo che possa trasferire alle nuove generazioni griche la passione per la cultura del nostro territorio e che, al tempo stesso, possa incontrare il gradimento del pubblico, non solo locale, generando interesse e ricadute diffuse”.

“La rassegna nasce – dichiara il direttore artistico Antonio Melegari – soprattutto per valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni “I Passiuna tu Christù”, considerata una delle forme più antiche di teatro popolare, caratterizzata non solo dal canto, ma anche da una ricca gestualità e mimica che accompagna le oltre sessanta strofe. Ancora oggi numerose squadre di cantori nel periodo che precede la Pasqua vanno in giro tra le case a cantare la Passione di Cristo”.

Tra le molteplici forme di espressione musicale italiana della devozione popolare, i repertori dei Canti di Passione della Grecìa Salentina occupano un posto di assoluto rilievo. Oltre alle numerose compagnie e squadre di cantori presenti sul territorio salentino e nell’area ellenofona del Salento, questa edizione avrà il piacere di ospitare anche artisti provenienti da fuori. Saranno presenti una formazione che porterà il canto di Lazzaro in Arbreshe Albanese, i Canti di Longi, e una formazione dalla Ciociaria.

Oltre ai gruppi bandistici, sarà ospitata la Confraternita di Supersano e il Coro delle Donne Pie. I ragazzi degli Istituti Comprensivi della Grecìa saranno poi protagonisti in cinque appuntamenti della rassegna, nel segno di una tradizione che si trasmette alle nuove generazioni.

Si parte da Zollino, sabato 5 aprile con una serata dedicata ad Antimino Pellegrino, storico portatore della Passione di Cristo in lingua grica, recentemente scomparso. Da domenica 6 aprile e fino a mercoledì 16, la rassegna farà tappa in ogni comune della Grecìa Salentina, oltre che a Lecce e Alessano.

Nel dettaglio ecco il calendario dell’edizione 2025:

Sabato 5 aprile

ZOLLINO

Centro Anziani, ore 18:30

Anteprima

– Presentazione rassegna, proiezione video e testimonianze in ricordo di Antimino Pellegrino, con la partecipazione dei ragazzi dell’I.C.S. “Falcone e Borsellino” coordinati da Mattia Manco

Domenica 6 aprile

SOGLIANO CAVOUR

Sagrato della Chiesa Madre di San Lorenzo Martire, ore 11:00

– Banda di Sogliano Cavour

– Cantori Grichi

– Argalìo

STERNATIA

Dalla Chiesa di San Vito

alla Chiesa di Maria SS. Assunta

ore 19:30

– Cantori di Alezio

– Orchestra e Coro dell’I.C.S. “Falcone e Borsellino” coordinati e diretti da Mattia Manco

– Giusy Zangari e Coro Femminile VivArte

– Astèria di Giorgio Filieri

Lunedì 7 aprile

CALIMERA

Chiesa Madre, ore 19:30

– Orchestra e Coro dell’I.C.S. “Calimera”

Coordinati e diretti dai Maestri Doriano Longo e Rocco De Santis

– Antonio Castrignanò e Luigi Marra con Giorgio Distante, Giuseppe Spedicato, Ernesto Seclì

Martedì 8 aprile

ALESSANO

Convento dei Frati Minori Cappuccini, ore 19:30

– Compagnia di Sogliano Cavour

– Giovanni Amati e Matteo Scatigna (Valle d’Itria)

– Confraternita di Supersano

Mercoledì 9 aprile

SERRANO (fraz. di Carpignano S.no)

Chiesa San Giorgio Martire, ore 19:30

– Gruppo Musicale dell’I.C.S Martano con Carpignano S.no e Serrano

coordinati e diretti dai maestri Antonio Ancora e Salvatore Cotardo

– Cantori di Galatina

– Duo Sidèreus con Fulvio Palese e Stefano Caputo

– Canti di Longi (Sicilia)

Giovedì 10 aprile

CORIGLIANO D’OTRANTO

Chiesa Madre San Nicola Vescovo, ore 19:30

– Orchestra e Coro I.C.S. di Corigliano d’Ot./ Melpignano/Castrignano de’ Greci

coordinati dai maestri Stefano Schirosi, Alessandro Marrocco, Umberto Summa, Gabriele Trianni, Fulvio Palese, Matteo Bramato, Francesco Marra con Sandra Abbate, Giovanni Campa e Salvatore Cotardo

– Cantori della Bottega del Teatro di Zollino

– Stella Grande

Venerdì 11 aprile 2025

LECCE

ore 17:00

dalla Chiesa Greca alla Chiesa di San Giovanni Evangelista

– Astèria di Giorgio Filieri

– Compagnia de Lu Santu Lazzaru

MELPIGNANO

Chiesa di San Giorgio Martire, ore 19:30

– F.lli De Prezzo

– Compagnia Arakne Mediterranea

– Tis Klei di Ninfa Giannuzzi con Giuseppe Spedicato

Sabato 12 aprile

CUTROFIANO

Ore 10:00

Lu Santu Lazzaru tra le scuole

Ore 19:30

Sagrato della Chiesa Madre

35^ RASSEGNA SANTU LAZZARU

Compagnia Giuseppe Lisi, Famiglia Cavalera, Compagnia di Salvino, Michela Sicuro, Compagnia Arakne Mediterranea, Cantori della Bottega del Teatro di Zollino, Giovanni Palma, Luigi Marra, Compagnia Paiano, Compagnia Fiore Maggiulli, Compagnia Melegari, Famiglia Giagnotti, Ilaria Costantino

Coro dell’I.C.S. “Don Bosco” Sogliano C./Cutrofiano coordinati da Mattia Manco

Dalle ore 22:00

Lu Santu Lazzaru tra le case con le Compagnie di Cutrofiano

Domenica 13 aprile

ZOLLINO

Sagrato della Chiesa SS. Pietro e Paolo Apostoli, ore 10:30

– Banda della Grecìa Salentina

– Carmen Greco e Cristian Calò

– Cantori della Bottega del Teatro di Zollino

MARTANO

Piazza Assunta, ore 11:00

– Banda di Sogliano Cavour

– Gruppo corale Zgjimi (Piana degli Albanesi – Sicilia)

– Cantori di Martano

Lunedì 14 aprile

SOLETO

– Convento Santuario Santa Maria delle Grazie, ore 19:00

– Orchestra e Coro dell’I.C.S. “Falcone e Borsellino” coordinati e diretti da Mattia Manco

– Compagnia Fiore Maggiulli

– Primitivo trad (Canti dell’Area Tarantina)

– Banda della Grecìa Salentina

Martedì 15 aprile 2025

CASTRIGNANO DE’ GRECI

dal Palazzo de Gualtieris / Kora centro del contemporaneo

alla Chiesa Maria SS. Annunziata

ore 17:30

– Laboratorio di studi

– Riti e canti della Passione di Cristo nel Mezzogiorno d’Italia.

– Territori a confronto: Ciociaria, Cilento, Salento

– Introduce e coordina Francesco G. Giannachi (UniSalento)

– Intervengono: Vincenzo Esposito (Università di Salerno), Maurizio Agamennone (Università di Firenze), Francesco Aventaggiato (Unisalento); Giorgio V. Filieri (Esperto di lingua cultura grika)

ore 19:30

– Pie Donne di Ruffano

– Michela Sicuro

– Mattia dell’Uomo (Lazio Meridionale/Ciociaria)

– Astèria di Giorgio Filieri

Mercoledì 16 aprile 2025

MARTIGNANO

a cura della Coop. Soc. Open di Parco Palmieri

dalle ore 09:00 alle 12:30

per le vie e case del paese e presso Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

– Compagnia Arakne Mediterranea e i cantori di Martignano e Calimera

Ore 19,30

Dal Sagrato Chiesa S. Maria dei Martiri a Piazza Palmieri

– Compagnia Arakne Mediterranea

– Anna Cinzia Villani

– Sandro Greco

– Cantori della Bottega del Teatro

– Famiglia Giagnotti

– Rocco De Santis

