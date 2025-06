MINORENNE DISABILE AGGREDITO A GALATINA / SVOLTA NELLE INDAGINI

Report della Questura di Lecce ___________

Galatina: la Polizia di Stato esegue l’ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 minori per i fatti del 16 aprile u.s.

A conclusione dell’attività di Polizia Giudiziaria, dopo l’individuazione degli aggressori, alcuni dei quali già noti per comportamenti violenti e identificati nei vari servizi di controllo straordinario del territorio messi in atto nei mesi precedenti dal Commissariato nei luoghi cittadini abitualmente frequentati da ragazzi, anche di minore età, dopo aver eseguito apposito decreto di perquisizione e sequestro del Procuratore presso la Procura per i Minorenni emesso a carico dei soggetti identificati, il giorno successivo all’aggressione si provvedeva a sequestrare i device utilizzati dagli indagati, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per cinque minorenni indagati a vario titolo e in concorso tra loro per percosse, lesioni personali aggravate, atti persecutori e violenza privata , eseguita nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato con collocamento degli indagati in comunità penali educative ubicate in questa provincia ed in quella di Brindisi.

L’indagine accurata e fulminea del Commissariato permetteva di accertare, con l’ascolto protetto di tutti i testimoni e attraverso la visione delle immagini di impianti di videosorveglianza acquisite a seguito delle dichiarazioni raccolte, che la vittima aveva già subito un’aggressione nei giorni precedenti; veniva altresì alla luce che subito dopo i fatti “della stazione” il minore sarebbe stato seguito presso l’abitazione di un amico dove si era rifugiato e qui fuori gli aggressori avrebbero tentato più volte di sfondare la porta di accesso proferendo nei confronti dell’aggredito anche frasi a sfondo razziale.

Nel complesso, pertanto, l’attività di indagine permetteva di deferire all’AG dieci minori tra i quali due infra quattordicenni.

A carico di quattro dei cinque minorenni sottoposti a misura cautelare erano già stati notificati nr. 4 DACUR emessi dal Questore della provincia di Lecce LIONETTI le cui prescrizioni vietano agli stessi di frequentare e/o sostare nei pressi della stazione ferroviaria di Galatina.

Lecce, 4 giugno 2025 ____________

LA RICERCA nei nostri articoli del 18 aprile e del 6 maggio scorsi

Category: Cronaca