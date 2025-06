DRAMMA FAMIGLIARE / AGGIORNAMENTI 

(e.l.) _________

Si è svolto questa mattina al Tribunale di Lecce davanti al gip Stefano Sala l’interrogatorio di garanzia di Luigi Quarta. L’anziano resta in carcere, nonostante la richiesta dei domiciliari fatta dal suo legale, l’avvocato Augusto Pastorelli, in relazione all’età, in quanto al momento la casa è sotto sequestro e non si è trovata una sistemazione alternativa.

Da quanto è trapelato, l’indagato ha ribadito il quadro famigliare deteriorato in cui avrebbe maturato la decisione di uccidere la moglie, aggiungendo però, a suo dire, di avere chiesto aiuto più volte in passato a servizi sociali del Comune e alla Polizia di Stato, senza riceverlo. ____________

