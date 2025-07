ANDREA E LUCA PASQUINO, PAOLO E ALFREDO PAGLIARO: FRATELLI D’ITALIA E FRATELLI DI LECCE, NELLA CENCELLITA’ DI ADRIANA POLI BORTONE

di Giuseppe Puppo ___________

Oggi l’amministrazione di centro destra che governa il Comune di Lecce ha scritto, guidata dal manuale Cencelli, un’altra brutta pagina di partitocrazia, di familismo amorale, di trasformismo politico, tutto quello che cioè imputava, quando era all’opposizione, agli avversari a tutti i livelli, dal governo locale, a quelli regionale e nazionale.

Che cosa è il manuale Cencelli?

E’ il metodo, sinonimo ed essenza stessa della partitocrazia, per l’assegnazione di cariche e incarichi ad esponenti di vari partiti politici o correnti in proporzione al loro peso, in una mera logica di spartizione in assenza di criteri di merito. Ideato da un allora oscuro funzionario della Democrazia Cristiana, Massimiliano Cencelli, 89 anni, do Roma, diventato poi ‘famoso’ per questo, il metodo è rimasto incontrastato fin dagli anni Sessanta, ha attraversato tutta la così detta ‘prima Repubblica’ ed è approdato integro fino ai giorni nostri, esteso anzi a ogni evenienza.

Che cosa è il familismo amorale?

E’ un concetto sociologico introdotto dal professore americano Edward C. Banfield nel libro ‘The Moral Basis of a Backward Society’, del 1958, in cui egli individua le basi dell’arretratezza sotto economica e sociale del Sud Italia nell’inveterata abitudine di perseguire solo l’interesse della proprio clan di consanguinei, e non quello della collettività, che richiederebbe invece cooperazione e altruismo.

Che cosa è il trasformismo storico?

E’ una prassi politica, particolarmente diffusa nel Regno d’Italia fin dall’Ottocento, da allora sempre italicamente in auge, in cui le maggioranze parlamentari si formano nella convergenza di interessi e obiettivi su questioni specifiche tra Destra e Sinistra, volte a favorire interessi particolari, di chi disinvoltamente ‘salta’ da una parte all’altra e per questo viene ricompensato in carriera.

Che cosa è successo oggi a Lecce?

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha nominato presidente del consiglio di amministrazione di Lupiae servizi Luca Pasquino.

Gli altri due posti nel consiglio di amministrazione sono andati in perfetta cencellità a Maurizio De Meis, 70 anni, pensionato, fedelissimo del sindaco e del suo raggruppamento personale sopravvissuto “Io Sud”, e a Tiziana Pastore, 49 anni, avvocato, in quota alla lista Lecce Futura Pala, voluta dall’ondivago quanto intraprendente Giorgio Pala, che già aveva voluto e ottenuto un assessorato per la madre, Gabriella Margiotta.







Che cosa è Lupiae servizi?

Costituita nel 1999 sotto forma di società mista per la gestione dei servizi locali, dalla manutenzione e custodia degli immobili comunali, al verde pubblico, si è trasformata in società a totale partecipazione pubblica, una così dette ‘partecipate’, società ibride figlie delle ‘privatizzazioni’ e ‘aziendalizzazioni’, costituite ad hoc per creare per i miracolati della partitocrazia nel sottobosco della politica incarichi lautamente retribuiti.

Nella fattispecie il compenso per l’amministratore unico ammonta a 45.000 euro l’anno.

Un posto, come altri a nomina di competenza del sindaco, che faceva gola a molti.

Perché questa nomina?

Essa è arrivata a scadenza del mandato del precedente amministratore unico.

La scelta odierna è caduta su Luca Pasquino, 57 anni, di Lecce, architetto, fratello del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Andrea Pasquino, in virtù delle logiche spartitorie del manuale Cencelli, per cui gli incarichi attribuiti fin qui a Fratelli d’Italia sarebbero stati sottostimati rispetto ai voti ottenuti alle elezioni e andavano dunque integrati e aumentati con altri ‘posti’.

Chi è Andrea Pasquino?

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Andrea Pasquino (nella foto), 51 anni, di Lecce, funzionario amministrativo dell’Università del Salento, laureato in economia e commercio, arriva in politica dopo essere uscito indenne, con una assoluzione, da una lunghissima vicenda giudiziaria in cui fu coinvolto, conclusasi solo nel 2019, risalente ai tempi dell’ex rettore, dal 2001 al 2007, dell’Università del Salento Oronzo Limone per presunti incarichi e ricompense di favore.

Diventa consigliere nel 2019 in una lista civica a sostegno del candidato sindaco di centro destra Saverio Congedo ed è stato riconfermato alle elezioni dello scorso anno in cui si è candidato direttamente con Fratelli d’Italia.

Uomo di partito, uomo dell’on. Saverio Congedo, che a sua a sua volta è il fedelissimo di Giorgia Meloni a Lecce.

Contro la nomina di Luca Pasquino, voluta da suo fratello Andrea Pasquino, avevano protestato preventivamente, ma alla luce dei fatti inutilmente, in primo luogo proprio gli ‘alleati’ nella coalizione di centro destra dell’Udc-Puglia Popolare, i quali sostenevano invece la riconferma del commissario uscente Alfredo Pagliaro, per mezzo di comunicato stampa e per mano del segretario provinciale Mario Petracca:

“sulla vicenda amministratore Lupiae siamo ai titoli di coda, non senza il colpo ad effetto finale. Altro non può definirsi la surreale proposta del capogruppo di FDI che ‘in assenza di accordo unanime’ propone il proprio fratello architetto, facendo appoggiare la candidatura familiare da altri consiglieri comunali ma non dagli assessori e dal coordinatore cittadino. Un’iniziativa singolare che sembra scaturire dal mancato personale riconoscimento di una casella di delega assessorile ed ora il proponente vorrebbe essere compensato promuovendo, motu proprio, il fratello, già in convenzione con altro Comune limitrofo di cui è anche cittadino.

Se la novità di cambio al vertice ipotizzato e da noi denegato, dovesse essere rappresentata da una sponsorizzazione parentale per presunto ‘risarcimento’ di consenso non ‘equamente compensato’, pretesa perché i cinque consiglieri di FDI, che già hanno dato diritto a due assessori, farebbero ancora puntare ad accumulare, come sul gioco del Monopoli, nuove cariche, saremmo davvero al tramonto di una coalizione dove tutti i componenti sono essenziali e vanno rispettati”.

Una vera e propria predica preventiva, fatta anche in mancanza di pulpito.

Lo stesso, il pulpito per fare la predica, che manca anche sull’altro versante all’ex sindaco Carlo Salvemini.

Ma chi è il trombato?

Alfredo Pagliaro, 70 anni, medico di base, lunghi trascorsi in politica sul versante opposto a quello in cui era ultimamente approdato, alle altre elezioni comunali aveva preso un seggio con la lista di Puglia Popolare e aveva contribuito al successo elettorale di Salvemini.

In perfetto stile manuale Cencelli, il transfuga del centro – destra nel 2019 era stato per questo ricompensato da Carlo Salvemini con un incarico pesante e remunerativo, amministratore unico della Lupiae Servizi, poltrona cui ambiva ad essere riconfermato adesso dal nuovo sindaco Adriana Poli Bortone, in considerazione del fatto che, di nuovo, alle ultime elezioni comunali, aveva fatto il salto della quaglia all’inverso ed era ritornato nel centro desta, sempre con la lista di Puglia Popolare, nella quale, non potendosi candidare il padre, si è candidato il figlio, Gianmarco Pagliaro, risultando eletto in consiglio con i voti ereditati.

Una Dynasty alla leccese.

Già, infatti nella lobby famigliare di centro destra c’è anche il fratello di Alfredo e zio di Gianmarco Paolo Pagliaro, l’editore, molto contestato e tanto in conflitto di interessi di Telerama, 65 anni, da cinque mesi passato in Fratelli d’Italia, dopo essere passato con disinvoltura da Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto dei tempi che furono, e attraverso l’esperimento personalistico del Movimento Regione Salento, fino ad arrivare ad un partito che di movimento e di sociale non ha più nulla, un partito di yes men e di Arianna women, in cui tutti fanno a gara ad appiattirsi con quanta maggiore forza possibile fedeli alla linea.

.

Category: Cronaca, Politica