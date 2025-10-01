ALTAMURA, MAXI SEQUESTRO DI COCAINA: DUE ARRESTI E OLTRE 17 CHILI DI DROGA NASCOSTI IN DOPPI FONDI

(f.f.)__________

Una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari, ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di un ingente quantitativo di cocaina, insieme ad armi e materiali per il confezionamento.

In manette sono finiti un 40enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, e una donna del 1973. Le indagini, curate dalla Squadra Mobile di Lecce, erano in corso da tempo e hanno permesso di individuare un’auto sospetta che percorreva la SS 613 nei pressi di Lecce. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto doppi fondi meccanizzati ricavati sotto i sedili anteriori, utilizzati per occultare la droga.

L’attività investigativa è poi proseguita in un appartamento e in un garage ad Altamura, residenza dei fermati. Con il supporto della Squadra Mobile di Bari e del Commissariato di Gravina in Puglia, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente oltre 17 chili e 400 grammi di cocaina, confezionata in panetti e bustoni sottovuoto, oltre a una pistola semiautomatica calibro 9×19 con caricatori e proiettili.

Sequestrati anche una pressa in ferro, una macchina per il sottovuoto e vari materiali di imballaggio, tutti strumenti utili alla preparazione e al confezionamento delle dosi.Secondo gli investigatori, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno di diversi milioni di euro, rifornendo numerose piazze di spaccio in tutta la Puglia.

I due arrestati sono stati condotti in carcere, mentre la sostanza stupefacente, le armi e i veicoli modificati con doppi fondi sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. L’operazione rappresenta un nuovo e significativo risultato nella lotta al narcotraffico, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e contrastare il mercato illegale della droga.

