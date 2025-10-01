GALLIPOLI, ARRESTO PER SPACCIO: 39ENNE SORPRESO CON DROGA E SOLDI
Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 39 anni, originario di Sannicola e con precedenti per reati contro il patrimonio, sorpreso a cedere cocaina a un acquirente in un incontro concordato.
Intorno alle 02:30, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno notato un’auto ferma sulla rampa di accesso al ponte storico della città vecchia.
Al controllo, il conducente è stato colto in flagrante mentre consegnava due dosi di cocaina al cliente.Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti nel vano portaoggetti 62 involucri contenenti complessivamente 30 grammi di cocaina, pronti per la vendita.
Inoltre, dagli effetti personali del 39enne sono stati sequestrati 800 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.
Dopo le formalità di rito e il nullaosta del Magistrato di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
