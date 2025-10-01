BRINDISI: QUATTRO GIOVANI ARRESTATI DALLA POLIZIA PER PRESUNTO SPACCIO

(f.f.)__________

Un intervento della Polizia di Stato di Brindisi ha portato all’arresto di quattro giovani sospettati di essere coinvolti in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nei controlli mirati voluti dal Questore di Brindisi per contrastare il traffico di droga sul territorio.

La notte del 28 settembre, gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver monitorato un 35enne brindisino con precedenti penali, hanno fermato il veicolo su cui viaggiavano anche tre giovani di Altamura, rispettivamente di 19, 21 e 23 anni, tutti incensurati. I comportamenti sospetti dei quattro hanno spinto gli operatori a procedere a perquisizioni personali e del veicolo.

Nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti all’interno di due borselli 515 dosi di droga, per un totale di 14,1 grammi di cocaina, 89,1 grammi di ketamina e 95,6 grammi di ecstasy. Nella disponibilità dei giovani sono stati trovati anche due bilancini di precisione e un paio di forbici, strumenti ritenuti utili per l’attività di spaccio.

I quattro, alla luce delle evidenze emerse, sono stati arrestati e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trasferiti presso la Casa Circondariale di Brindisi in attesa dell’udienza di convalida.

Category: Cronaca