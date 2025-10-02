RAPINA NOTTURNA A RUFFANO: ANZIANI MINACCIATI IN CASA DA UNA BANDA

(f.f.) _____________

Paura nella notte alla periferia di Ruffano, dove una coppia di anziani è stata sorpresa da tre malviventi che hanno fatto irruzione nella loro abitazione portando via denaro e preziosi.

Il colpo è stato messo a segno attorno alle 2 in via Torricella, una strada isolata che conduce verso le campagne. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori hanno sfondato una finestra utilizzando un martello e, una volta all’interno, hanno intimorito i padroni di casa – un uomo di 79 anni e la moglie di 77 – puntando contro di loro una pistola.

La banda, agendo con rapidità, si è impossessata di gioielli, argenteria e una somma di denaro contante. Prima di fuggire ha anche sottratto i telefoni cellulari dei due coniugi, in modo da impedire che potessero chiedere subito aiuto.

Fortunatamente le vittime non hanno riportato ferite, ma lo choc per quanto accaduto è stato fortissimo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Particolare attenzione è rivolta alla verifica di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver immortalato i movimenti dei malviventi prima o dopo l’assalto.

Un episodio che ha scosso l’intera comunità, dove cresce l’allarme per la sicurezza nelle aree periferiche e di campagna.

