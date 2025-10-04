AGGREDISCE L’EX MOGLIE DAVANTI AL FIGLIO, 49ENNE FINISCE IN CARCERE

(f.f.)__________

Momenti di paura ieri pomeriggio a Guagnano, dove un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento, è stato arrestato dai Carabinieri dopo una violenta aggressione nei confronti della sua ex compagna.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Sezione Radiomobile di Campi Salentina, intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa di Lecce, l’uomo avrebbe cercato con la forza di entrare nell’abitazione della donna.

Armato di un bastone, avrebbe minacciato di morte la vittima e, approfittando dell’arrivo dello scuolabus che riportava a casa il figlio minore della coppia, l’avrebbe colpita alle spalle: strattonata per i capelli e raggiunta da un pugno al collo, la donna è caduta a terra sotto lo sguardo del bambino.

L’aggressore è stato rintracciato poco dopo nei pressi dell’abitazione e bloccato mentre tentava di allontanarsi.

Condotto in caserma, al termine delle procedure è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Copertino, dove i medici le hanno diagnosticato contusioni guaribili in 15 giorni.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri è stato possibile interrompere l’ennesimo grave episodio di violenza domestica, tutelando la donna e il minore e riaffermando l’impegno quotidiano dell’Arma nella difesa delle persone più vulnerabili.

Category: Cronaca