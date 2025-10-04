IN CARCERE 30ENNE DI GALLIPOLI DOPO RIPETUTE VIOLAZIONI AI DOMICILIARI

(f.f.)__________

L’altro giorno la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 30 anni, già ristretto ai domiciliari, emessa dal Tribunale di Lecce – Prima Sezione Penale. Il provvedimento è stato adottato dopo che gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno accertato e documentato numerosi episodi di inosservanza delle prescrizioni imposte.

L’uomo, arrestato in flagranza lo scorso maggio per gravi episodi di maltrattamenti nei confronti dei familiari, aveva ottenuto la misura attenuata dei domiciliari con autorizzazione a lasciare l’abitazione per motivi di lavoro.

Durante l’estate, tuttavia, il trentenne si sarebbe reso protagonista di comportamenti ritenuti del tutto incompatibili con la misura cautelare: rientri e uscite dalla casa in orari diversi da quelli consentiti, omissioni delle comunicazioni previste alla polizia e ulteriori episodi di violenza, sia in ambito familiare che al di fuori.

Alla luce delle ripetute infrazioni, l’uomo è stato condotto presso nel carcere di Borgo San Nicola, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Category: Cronaca