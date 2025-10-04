LECCE, SEQUESTRATI SEICENTO CAPI FALSI IN OUTLET DEL SALENTO

(f.f.)___________

Maxi operazione della Guardia di Finanza nel territorio salentino, dove i militari del Comando Provinciale hanno scoperto e posto sotto sequestro centinaia di articoli d’abbigliamento e accessori con marchi contraffatti delle più note griffe internazionali.

L’intervento è stato condotto dalla Compagnia di Maglie nell’ambito dei controlli economici sul territorio. Durante un’ispezione in un rinomato outlet della zona, le Fiamme Gialle hanno individuato un vasto assortimento di vestiti, scarpe e accessori recanti loghi falsificati, la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori.

Al termine delle verifiche, sono stati sequestrati quasi 600 pezzi contraffatti, per un valore complessivo stimato intorno ai 25 mila euro. Contestualmente, due persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Lecce.

L’attività rientra nella costante azione di contrasto alla contraffazione, fenomeno che danneggia le imprese regolari, altera le regole del mercato e mette a rischio la salute dei consumatori, oltre a determinare gravi perdite per l’erario.

