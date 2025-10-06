MINORENNE ARRESTATO A GALATONE PER VIOLENZE RIPETUTE CONTRO I GENITORI

(f.f.)_____________

Un ragazzo di Galatone è stato trasferito all’Istituto Penale per Minori di Bari dopo l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Lecce, su richiesta della Procura minorile.

Il giovane è accusato di aver sottoposto i genitori conviventi, di 57 e 61 anni, a due anni di vessazioni continue. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condotte violente non si sarebbero limitate ad offese e minacce, ma avrebbero incluso frequenti aggressioni fisiche, insulti, umiliazioni e persino il danneggiamento dei mobili di casa. In una circostanza, entrambi i genitori hanno riportato lesioni, refertate in ospedale con prognosi di cinque giorni.

Le indagini sono partite a seguito di un intervento urgente dei Carabinieri, chiamati durante un episodio di violenza domestica. Gli investigatori hanno raccolto referti medici, testimonianze e materiale fotografico e video fornito dalle vittime, elementi che hanno documentato con chiarezza la gravità delle condotte del minore.

Alla luce del quadro probatorio e del rischio concreto che simili episodi potessero ripetersi, il giudice ha disposto la misura più severa, ordinando il collocamento del giovane presso l’Istituto Penale per Minori di Bari.

L’inchiesta prosegue sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Lecce.

Category: Cronaca