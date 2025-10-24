FURIBONDO INCENDIO NELLA NOTTE: DISTRUTTE CENTINAIA DI ROTOBALLE IN UNA MASSERIA DI TORRE LAPILLO

(f.f.)____________

Paura nella notte nelle campagne di Torre Lapillo, dove un violento incendio ha completamente distrutto circa 300 rotoballe di fieno appartenenti a una masseria della zona.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2.40 in contrada Vantaraggiani, nei pressi di un caseificio e macelleria di via Tancredi, e in pochi minuti hanno avvolto l’intera area esterna dell’azienda agricola. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che si sono trovate davanti a un rogo di vaste proporzioni.

Il fieno, sistemato in tre grandi cumuli coperti da teli di plastica, ha alimentato rapidamente il fuoco, generando un’enorme colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse. I pompieri hanno lavorato per ore nel tentativo di circoscrivere le fiamme e impedire che il rogo si estendesse alle rotoballe rimaste intatte e agli edifici circostanti. Solo grazie al loro tempestivo intervento è stato possibile limitare i danni, anche se una parte significativa del materiale è andata completamente distrutta.

L’intervento è ancora in corso per la bonifica dell’area e per assicurarsi che non restino focolai attivi. Le cause del disastro non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, giunti anch’essi sul posto per i rilievi.Il danno economico stimato si aggirerebbe intorno ai 15mila euro.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo, ma le verifiche sono in corso per stabilire se si tratti di un incidente o di un atto doloso.

Category: Cronaca