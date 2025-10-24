LECCE, SPACCATA NOTTURNA IN PIENO CENTRO: ASSALTO AL NEGOZIO LACOSTE, RUBATE CENTINAIA DI POLO

(f.f.)__________

Colpo notturno nel cuore della città. Attorno alle 2.20, un gruppo di ladri ha preso di mira il negozio Lacoste di via Salvatore Trinchese, a pochi passi da piazza Mazzini, distruggendo la vetrata d’ingresso con la tecnica della “spaccata” e fuggendo con un ingente bottino di abbigliamento firmato.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal forte rumore del vetro infranto e immediatamente intervenuti con una chiamata alla polizia. Le volanti si sono precipitate sul posto in pochi minuti, ma i malviventi si erano già dileguati a bordo di un’auto scura, lasciando dietro di sé solo frammenti di vetro e disordine.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero stati in tre e avrebbero agito con estrema rapidità: in pochi istanti hanno sfondato la vetrina con mazze o martelli, raggiunto gli scaffali interni e arraffato decine di pile di polo, concentrandosi solo su quella tipologia di merce per guadagnare tempo e ridurre il rischio di essere sorpresi. All’esterno del punto vendita gli agenti hanno rinvenuto un grande contenitore di plastica, probabilmente destinato a contenere la refurtiva, poi abbandonato durante la fuga precipitosa.

L’intervento della scientifica e della squadra mobile servirà ora a raccogliere tracce utili e a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare il veicolo utilizzato e risalire ai responsabili del furto. Il danno economico non è ancora stato quantificato, ma si prevede sia consistente, considerato il valore dei capi sottratti e le spese necessarie per riparare la vetrina distrutta. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i commercianti del centro, già provati da altri tentativi di furto nelle ultime settimane.

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per stringere il cerchio attorno alla banda che, in pochi minuti, ha trasformato una delle vie più eleganti di Lecce in un improvviso scenario di devastazione.

Category: Cronaca