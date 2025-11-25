DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 25 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 25 novembre 2025.

La Chiesa festeggia Santa Caterina: tanti affettuosi auguri alle nostre amiche e alle nostre lettrici che si chiamano così.

Santa Caterina, martire di fede ad Alessandria d’ Egitto nel 305, è una delle sante più venerate da tutte le chiese cristiane.

In Italia è patrona di decine di comuni, fra cui, nel Salento, Santa Caterina di Nardò e Cellino San Marco.

La santa è festeggiata anche a Novi Ligure, ad Acqui Terme, a Rivoli, a Cortemilia, e a Udine, tutte oggi sedi di fiere e mercati.

In particolare, a Cellino San Marco da secoli si svolge oggi dall’ alba fino a sera inoltrata una grande fiera mercato, conosciuta in tutto il Salento come la fera te lu cappottu.

Sempre nel Salento la santa è venerata a Galatina: a lei è dedicata la magnifica basilica d’origine tardo gotica – romanica completamente affrescata al suo interno in puro stile giottesco – senese, con attinente un chiostro d’origine romanico anch’esso. Questa chiesa viene considerata uno dei pochissimi esempi di architettura gotica nella penisola salentina.

Nella città di Ravenna oggi è tradizione regalare dei biscotti a forma di bambola alle bambine, chiamate “Caterine”. Il corrispettivo per i maschietti è un biscotto a forma di galletto.

Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1999 con l’invito a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.

In molti paesi, come l’Italia, il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio. L’idea è nata da un’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet, Zapatos Rojos, realizzata nel 2009 in una piazza di Ciudad Juarez, e ispirata all’omicidio della sorella per mano del marito e alle centinaia di donne rapite, stuprate e assassinate in questa città di frontiera nel nord del Messico, nodo del mercato della droga e degli esseri umani.

1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico.

Proverbio salentino: DIU NA DATU DO RICCHIE E NA SULA UCCA CU SENTIMU ALMENU LO DOPPIU TE QUIDDHU CA TECIMU

Dio ci ha dato due orecchie ed una sola bocca per sentire almeno il doppio di ciò che diciamo.

L’uomo dimostra saggezza se sa ascoltare molto e parlare quel tanto che necessita.

