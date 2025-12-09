MINACCIA E PICCHIA LA CONVIVENTE DAVANTI ALLA FIGLIA MINORENNE, CHE CHIAMA I CARABINIERI: UOMO VIOLENTO ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ___________

Momenti di forte tensione a Crispiano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 49enne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – che risulterebbe avere problemi legati alla tossicodipendenza – avrebbe messo in atto, sin dagli inizi della convivenza nel 2010, un clima di offese e minacce ai danni della compagna, episodi mai denunciati fino al 6 dicembre.

La situazione è precipitata questo pomeriggio: durante l’ennesima lite, l’uomo avrebbe ingiuriato, minacciato e colpito la donna alla presenza della figlia minorenne, la quale, impaurita, ha immediatamente contattato il 112 NUE. Nel tentativo di impedire alla convivente di chiedere aiuto, l’uomo le avrebbe sottratto il cellulare, afferrandola poi al collo e colpendola con pugni al capo e al volto, tanto da romperle gli occhiali. I militari dell’Arma sono intervenuti in pochi istanti, ponendo fine all’aggressione.

Il 49enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Category: Cronaca