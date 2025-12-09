RISSA IN VILLA COMUNALE A MESAGNE: UN GIOVANE IN CARCERE, CINQUE INDAGATI

(f.f.)_____________

Una violenta colluttazione tra ragazzi ha turbato il pomeriggio di ieri nella Villa Comunale di Mesagne. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato, chiamata sul posto dopo la segnalazione di aggressioni in corso.

Quando la pattuglia del Commissariato è arrivata nell’area verde, ha trovato un ventenne di origine egiziana ferito in modo serio. Il giovane, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è tuttora ricoverato.

Gli agenti hanno avviato subito i primi accertamenti, raccogliendo testimonianze e ricostruendo ciò che era accaduto. Parallelamente, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha proseguito con l’attività investigativa, riuscendo a identificare tutti i protagonisti della rissa.

Secondo quanto emerso, uno dei partecipanti – un ventiduenne egiziano, anch’egli regolare sul territorio – è accusato di aver sferrato i colpi più gravi. Nei suoi confronti è scattato l’arresto in quasi flagranza per tentato omicidio e rissa aggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Brindisi, il giovane è stato trasferito nel carcere cittadino.

Gli altri cinque ragazzi coinvolti nello scontro fisico sono stati identificati e denunciati in stato di libertà. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

