DUE ASSALTI NEL SALENTO: BANDITI SOLITARI IN AZIONE, INDAGINI IN CORSO

Notte movimentata tra Squinzano e Ruffano, dove due esercizi commerciali sono stati presi di mira da malviventi solitari, entrambi con il volto nascosto. In poche ore si sono consumati una rapina e un furto, sui quali stanno lavorando i carabinieri.

Il primo episodio è avvenuto martedì sera, poco dopo le 21. All’interno di un centro scommesse di via Brindisi, a Squinzano, un uomo incappucciato ha fatto irruzione subito dopo l’uscita dell’ultimo cliente. Armato di pistola, ha minacciato una dipendente costringendola a consegnare il contenuto del registratore di cassa. L’ammontare non è ancora definitivo, ma la stima si aggira intorno ai 3.500 euro. L’aggressore si è dileguato rapidamente, senza lasciare tracce. I militari stanno analizzando i filmati delle telecamere interne e quelle esterne per ricostruire la fuga e cercare il responsabile.

Il secondo colpo è avvenuto a Ruffano, intorno alle 2.30 della notte. Bersaglio, questa volta, il bar della stazione di servizio Ip di via Torino. Le immagini di videosorveglianza mostrano un uomo arrivare a piedi e colpire ripetutamente il vetro d’ingresso con un attrezzo simile a un’ascia. Dopo aver sfondato un punto della porta, è riuscito a sbloccare la maniglia antipanico e a entrare.

All’interno ha arraffato i contanti presenti in cassa e diversi pacchetti di sigarette, per un valore complessivo vicino ai 2.000 euro. Il furto è stato scoperto al mattino, quando il titolare ha trovato il locale danneggiato. Anche in questo caso, i carabinieri stanno visionando le registrazioni per identificare l’autore della spaccata.

Le indagini sono in corso su entrambi i fronti, con la speranza che dalle immagini emergano elementi utili all’individuazione dei responsabili.

