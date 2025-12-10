LA POLEMICA / SENZA SOSTA LO SCAMBIO DI ACCUSE SUI NUOVI PARCHEGGI A PAGAMENTO. PER L’ASSESSORE CAPOCCIA, SI TRATTA DI “un intervento moderno e razionale”. PER IL CODACONS, DI “una beffa”, ORGANIZZATA PER LUCRARE

(Rdl) _______________ Senza sosta lo scambio di accuse sui nuovi parcheggi a pagamento. Sui social divampa la polemica. Dallo scorso mese di aprile, da quando fu annunciato il provvedimento dell’amministrazione, continuano numerose le proteste di enti, comitati, organizzazioni sindacali e politiche. Anche con cartelli affissi su esrcizi commerciali (nella foto). L’ultimo post, su Facebook, ironico e irridente, lo scorso 4 dicembre di Carlo Salvemini: “REFUSO DI SCRITTURA. Aveva promesso nuovi parcheggi, Intendeva strisce blu. Un refuso di scrittura sui manifesti”, con le foto del sindaco e del suo manifesto in campagna elettorale in cui si annunciava la creazione di cinquemila nuovi posti auto in città”.

LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

è arrivata ieri sera, diffusa dall’ufficio stampa della giunta comunale, con un comunicato che riportava la dichiarazione dell’assessore Gianfranco Capoccia. Eccola:___________

Piano sosta, l’assessore Giancarlo Capoccia è intervenuto, questa mattina, in commissione consiliare:



“Occorre, ancora una volta, smontare e rimandare al mittente le accuse del centrosinistra riguardo il Piano sosta in città.

La misura proposta dall’amministrazione comunale non è un semplice aumento di stalli blu, come qualcuno vuole far credere, ma un intervento moderno e razionale, capace di riequilibrare la pressione sulla sosta; favorire i residenti e le attività commerciali; migliorare la funzionalità della mobilità urbana; ridurre l’impatto ambientale causato dalla sosta selvaggia nelle zone intermedie.



Tra le attuali zone tariffate e i parcheggi di interscambio esiste, infatti, una fascia di aree non regolamentate, le cosiddette zone bianche, che, senza interventi, diventano terreno di parcheggio indiscriminato: auto che rimangono ferme tutto il giorno, residenti che non trovano posto, commercianti penalizzati, traffico in continuo aumento. Problemi che la Sinistra ignora da anni. Così come ha ignorato dati eloquenti, come, per esempio, il fatto che quotidianamente arrivano in città 108mila veicoli, 78mila dei quali circolano nelle ore di punta e 53mila entrano nella zona centrale. Per questo, i quartieri immediatamente all’esterno della circonvallazione sono saturi. Con la visione dell’Amministrazione di Sinistra, la tariffazione a macchia di leopardo avrebbe continuato a generare una migrazione continua di veicoli da una zona all’altra della città, aumentando traffico e caos, oltre a trasformare interi quartieri residenziali in parcheggi a cielo aperto.



La Sinistra aveva pensato di risolvere tutto aumentando le tariffe e lasciando invariato il numero degli stalli. La nostra proposta, invece, riduce le previsioni fatte dall’amministrazione Salvemini. E cioè: non 2 euro ma 1,80 all’ora per la tariffa massima; non 1,70 euro ma ma 1,60

all’ora per la tariffa media; non 1,20 ma 0,80 euro l’ora per la tariffa minima. Anche la previsione della tariffa progressiva è stata rivista: non 2 euro (prima ora), 2,50 euro (seconda ora), 3 euro (terza ora) ma 1,80 – 2,20 – 2,50 euro. Non solo. Abbiamo dimezzato gli stalli interessati dalla sosta progressiva: l’Amministrazione di centrosinistra ne aveva previsti 1.944, noi invece 1.038. Così come abbiamo ridotto la fascia oraria in cui sarà in vigore, prevedendo di attivarla solo dalle ore 9 alle ore 20.



Ancora: il pagamento nei giorni festivi riguarderà soltanto le zone interessate dalla tariffazione massima e dalla tariffazione media; così come la tariffazione fino alle ore 24 riguarderà solo le zone centrali ad alta domanda. Inoltre, sarà riprisitinato l’abbonamento mensile di 30

euro nelle zone a tariffa minima, che era stato eliminato dalla precedente Amministrazione.



In sostanza, l’incremento complessivo dell’offerta regolamentata è di circa 2.200 stalli aggiuntivi. Queste le proposte concrete per affrontare i problemi in città”.

LA CONTROREPLICA DELL’EX SINDACO CARLO SALVEMINI è arrivata pochi minuti fa, con una sempre ironica e tagliente risposta postata sul suo diario di Facebook, accompagnata da una mappa, in cui vengono evidenziati i nuovi stalli a pagamento previsti in città

“LE MIE SCUSE

Per colpa della mia amministrazione hanno deciso di aumentare il numero dei parcheggi blu a pagamento.

Stanno rimediando, così dicono, alle nostra inconcludenza sulla mobilità urbana:

nessun investimento sui trasporti pubblici;

nessun investimento su nuovi parcheggi;

nessun investimento sulla mobilità dolce, pedonale e ciclabile.

Troppe auto circolanti a Lecce.

Aumentando i parcheggi blu a Santa Rosa, Salesiani, Partigiani, San Pio, Leuca il traffico si svuoterà. Così dicono.

Una soluzione geniale alla quale non eravamo arrivati.

Da ex sindaco vi chiedo scusa”. ______________

In aperta polemica con il sindaco Adriana Poli Bortone, come si vedrà, anche il Codacons – associazione per la tutela dei diritti dei cittadini – che questa mattina ha diffuso il seguente comunicato, firmato dall’avvocato Cristian Marchello, responsabile della sede di Lecce _____________

PARCHEGGI A PAGAMENTO: CAMBIANO LE GIUNTE, MA LA MANO NELLE TASCHE DEI CITTADINI È SEMPRE LA STESSA

Lecce assiste, ancora una volta, allo stesso identico copione. Da una Giunta all’altra, l’unica idea di mobilitàsembra essere quella di estendere i parcheggi a pagamento e aumentare tariffe, abbonamenti e biglietti. La fantasia amministrativa si ferma dove iniziano i portafogli dei cittadini.

La beffa, però, è che la nuova Giunta, quella che in campagna elettorale prometteva discontinuità, ascolto e una nuova idea di città, ha fatto persino peggio. Le promesse di revisione, di confronto e di buon senso si sono sciolte alla velocità di una monetina nel parchimetro: tutto dimenticato, tutto disatteso. Alla prova dei fatti, l’unica vera discontinuità è stata l’aumento della pressione sui cittadini e sui commercianti.

Ricordiamo che fu l’attuale Sindaca a introdurre diversi anni or sono i parcometri per il parcheggio a pagamento. All’epoca attribuì la colpa al Commissario prefettizio, oggi a chi l’ha preceduta nell’amministrazione della Città.

Diciamolo chiaramente: SGM non è più una società di trasporto pubblico. È diventata un esattore comunale travestito da azienda di mobilità. Una macchina perfetta per drenare soldi, macinare ticket e multe.

Perché, a fronte di questo continuo prelievo forzoso, non si registra un solo miglioramento nella qualità della vita cittadina. Nessun potenziamento del trasporto pubblico, nessuna rivoluzione nella mobilità, nessuna innovazione. Solo ticket, ticket e ancora ticket.

Il paradosso è che il Codice della Strada (art.7 comma 7) impone che i proventi dei parcheggi siano destinati a costruire nuovi parcheggi e al miglioramento della mobilità urbana. Ma a Lecce è sufficiente fare un giro sul territorio per capire che questo principio resta lettera morta. Di parcheggi di interscambio adeguati e funzionali non vi è neanche l’ombra. Basta poi guardare la tangenziale est, ridotta in condizioni indegne per una città capoluogo: asfalto indecente, segnaletica inesistente, persino l’assenza dei cartelli dei limiti di velocità. Eppure le casse continuano a riempirsi.

Se questi sono gli investimenti, è lecito chiedersi dove finiscano i soldi. Certo è che non tornano ai cittadini sotto forma di servizi.

Cambiano i sindaci, cambiano gli slogan, ma l’unica politica che non cambia mai è quella di mettere le mani nelle tasche dei leccesi”

