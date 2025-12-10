banner ad
banner ad

TATIANA TRAMACERE ROMPE IL SILENZIO IN CUI SI ERA RIFUGIATA E PARLA CON “Chi l’ha visto?”: “Chiedo scusa a tutti”

| 10 Dicembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ____________ Pochi minuti fa la storica e popolare trasmissione della Rai condotta da Federica Sciarelli ha diffuso tramite Facebook la seguente anticipazione della puntata che andrà in onda questa sera mercoledì 10 dicembre 2025___________________

Questa sera a “Chi l’ha visto?”

Tatiana: “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”

Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su Rai 3. ________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 3 e 5 dicembre scorsi

GIOVANE DI 27 ANNI SCOMPARE DA NARDO’. LA SPERANZA E’ CHE SI SIA TRATTATO DI UN ALLONTANAMENTO VOLONTARIO, IL TIMORE CHE INVECE SIA SUCCESSO QUALCOSA DI BRUTTO. RICERCHE IN CORSO IN TUTTA ITALIA

TATIANA RITROVATA VIVA IN UNA MANSARDA DI NARDO’ A CASA DELL’AMICO ROMENO: SI E’ TRATTATO DI UN ALLONTANAMENTO VOLONTARIO

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad