“60 anni senza l’usignolo”: NELLA BASILICA DI SANTA CROCE A LECCE CONCERTO IN ONORE DI TITO SCHIPA MARTEDI’ 16

Martedì 16 dicembre, alle ore 20, la Basilica di Santa Croce di Lecce ospiterà il concerto commemorativo “60 anni senza l’Usignolo. Concerto per Tito Schipa”.

L’evento, a ingresso libero, è promosso dalla Fondazione Tito Schipa, con il patrocinio della Provincia di Lecce e di Ministero della Cultura, Consiglio Regionale della Puglia, Città di Galatina, Pro Loco di Lecce, Coldiretti Lecce, in occasione del sessantesimo anniversario della scomparsa di una figura tra le più rappresentative della tradizione lirica italiana: Tito Schipa. Inoltre, la serata si realizza con la collaborazione di International Arts Company, Association Internationale de Danse, Mito Tito Schipa – APS, Accademia “Germogli d’Arte”.

Il programma prevede l’esecuzione della “Messa di Gloria” di Pietro Mascagni (del 1888, anno di nascita dello stesso Schipa), per due voci soliste, coro e organo. Si tratta di un’opera di rilievo storico e musicale, scelta per valorizzare il repertorio sacro ottocentesco e il contesto culturale in cui si formò il grande tenore leccese.

Il concerto vedrà la partecipazione dei solisti Paride Cataldo (tenore) e Massimo Modoni (baritono), del Coro Internazionale “Germogli d’Arte” composto da 28 elementi, diretto da Emanuela Di Pietro e dell’organista internazionale Jeremiah Stephenson.

Interverranno, in qualità di ospiti, Adelaide Morleo, Loris Renna, Gloria De Giorgi e Valerio Di Cello.

La “Messa di Gloria” si distingue per intensità corale e ricchezza melodica, fondendo la tradizione sacra italiana con un linguaggio musicale che guarda al teatro, dove la voce è protagonista assoluta. In essa si avverte un fervore creativo che, pur legato alla liturgia, trasmette emozioni universali di fede, passione e speranza. La scelta di questa esecuzione non ha solo un valore storico, in quanto è un repertorio raramente presentato al grande pubblico, ma permette di immergersi nella cornice culturale e spirituale in cui si formò la personalità artistica del tenore leccese. Infine, l’opera di Mascagni, con il suo forte impianto drammatico, propone un linguaggio musicale capace di “dialogare” con l’estetica barocca della Basilica di Santa Croce.

Il concerto commemorativo ha l’obiettivo di promuovere la cultura musicale italiana ed onorare una delle voci più importanti della storia lirica del Novecento. La ricorrenza del sessantesimo anniversario della scomparsa di Tito Schipa, voce tra le più riconosciute del panorama lirico internazionale, è l’occasione per rendere omaggio non soltanto all’artista, ma anche al contributo che la tradizione italiana, e salentina in particolare, ha offerto allo sviluppo della cultura musicale del secolo scorso.

Per informazioni: 327 738 5404; info@fondazionetitoschipa.art

