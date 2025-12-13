NOVITA’ EDITORIALI / “L’Oltre Dove”, NUOVO ROMANZO DI PIERO GRIMA. LA PRESENTAZIONE A LECCE MERCOLEDI’ 17

Comunicazione per la stampa dell’editore Stefano Donno ______________

Esiste un luogo dove il passato divora il presente e gli orologi smettono di segnare l’ora? La risposta sarà data mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso la storica cornice della Biblioteca Bernardini (Piazzetta G. Carducci) a Lecce.

In questo evento di grande rilievo culturale, patrocinato tra gli altri da Regione Puglia e Polo Biblio-Museale di Lecce, verrà presentato in prima nazionale il nuovo romanzo di Piero Grima, intitolato “L’Oltre Dove” (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno).

TRA KAFKA E LA PSICANALISI – Dopo aver indagato la storia con i suoi precedenti gialli, Piero Grima – medico infettivologo e scrittore dalla penna raffinata – compie una virata audace verso la narrativa psicologica e surreale. “L’Oltre Dove” non è solo un libro, è un labirinto. Il protagonista, Erich Novach, è un docente di letteratura intrappolato in una discrepanza temporale: vive in una città avvolta da nebbie perenni dove gli orologi non hanno lancette e i morti tornano a dialogare con i vivi.

È un romanzo che interroga le paure più profonde e ancestrali dell’uomo contemporaneo:

La tentazione della solitudine: Incarnata dal nichilista Maestro Mirko Voltich, che predica l'isolamento come unica forma di libertà.

Il rischio dell'omologazione: Con potenti richiami a Ionesco, il libro esplora la paura di diventare "rinoceronti", gusci vuoti privi di anima.

La salvezza nell'amore: Rappresentata da Milenka, l'unica forza capace di ancorare Erich a una realtà che sfugge.

L’EVENTO DI PRESENTAZIONE La serata si preannuncia come un dialogo profondo tra letteratura e introspezione. A condurre il pubblico nei meandri de “L’Oltre Dove” ci sarà Marco Renna (Web editor), che dialogherà direttamente con l’autore. Interverrà inoltre l’editore Stefano Donno, editore I Quaderni del Bardo, che ha scommesso su quest’opera definendola un viaggio “sul confine tra sogno e realtà”.

PERCHÉ PARLARNE ORA? PERCHE’ è uno dei libri da considerarsi necessari oggi – In un’epoca dominata dalla velocità e dalla superficie, Grima ci costringe a fermarci. “L’uomo rischia di rifugiarsi in un passato sognato per paura del nulla,” suggerisce il tema centrale del libro. È una storia per chi ha amato le atmosfere di Sostiene Pereira o le suggestioni oniriche di Don Chisciotte, ma cerca una voce moderna e struggente.

DETTAGLI DELL’APPUNTAMENTO:

Data: Mercoledì 17 Dicembre 2025

Ora: 18:00

Luogo: Biblioteca Bernardini, Piazzetta G. Carducci, Lecce

Ingresso: Libero

Presenta: Marco Renna (web editor)
Interviene: Stefano Donno (editore)

CONTATTI

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno – i libri sono nella sezione blog del sito della casa editrice

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Mail – iquadernidelbardoed@libero.it

