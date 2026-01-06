CONTROLLI DI POLIZIA RAFFORZATI NEL SALENTO DURANTE LE FESTIVITA’

(f.f.)_____________

Anche con l’inizio del nuovo anno prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato sul territorio salentino, con una serie di servizi straordinari messi in campo per garantire ordine pubblico e sicurezza, soprattutto nei giorni caratterizzati da eventi e afflusso massiccio di persone.

Su disposizione del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, è stato potenziato il sistema di pattugliamento in diverse aree della provincia, con particolare attenzione al capoluogo. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e contrastare i reati predatori, in particolare i furti in abitazione, oltre a monitorare le zone centrali maggiormente frequentate durante le festività, dove si è registrata una presenza significativa di famiglie e giovani legati alla movida.

I controlli non hanno risparmiato nemmeno le aree periferiche, considerate più sensibili per fenomeni come accattonaggio e prostituzione, con un focus specifico nei pressi della stazione ferroviaria. Le operazioni hanno inoltre interessato attività illecite quali l’abusivismo nel servizio taxi, il commercio ambulante non autorizzato e la vendita di merce contraffatta, compresa la pirateria audiovisiva e informatica.

Alle verifiche hanno preso parte diverse articolazioni della Polizia di Stato: dal Reparto Prevenzione Crimine agli equipaggi delle Volanti, passando per la Squadra Mobile, la Scientifica, la Squadra amministrativa e i commissariati distaccati. Durante i posti di controllo sono stati fermati e ispezionati veicoli e motoveicoli per accertare la regolarità dei documenti e l’eventuale presenza di modifiche non consentite in termini di potenza e velocità.

Il bilancio dell’ultima settimana dell’anno, a ridosso del Capodanno, parla di 2.708 persone identificate e 1.063 mezzi controllati sull’intero territorio provinciale. Sul fronte delle misure preventive, è stato emesso un Daspo della durata di un anno nei confronti di un tifoso napoletano, al termine dell’istruttoria relativa ai disordini verificatisi durante la partita Lecce-Napoli del 3 maggio 2025. Per gli stessi fatti risultano già notificati altri cinque provvedimenti analoghi a carico di supporter napoletani e casertani.

Un ulteriore Daspo annuale è stato inoltre notificato a un tifoso tarantino, sorpreso in possesso di un artificio pirotecnico nel corso dell’incontro di calcio “Atletico Racale-Taranto Calcio”, disputato il 16 novembre 2025.

