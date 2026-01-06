SUPERSANO, IRRUZIONE NOTTURNA IN UNA VILLA, RAPINATO ANZIANO

(f.f.)____________

Momenti di paura nella serata di ieri a Supersano, dove un uomo di 80 anni è stato vittima di una violenta rapina all’interno della propria abitazione. L’episodio si è verificato intorno alle 21.30, in una villa situata lungo via Vittorio Emanuele.

Secondo quanto ricostruito, tre individui con il volto coperto si sono introdotti forzando l’ingresso mentre il proprietario, che vive solo, stava riposando. Sorpreso nel sonno, l’anziano sarebbe stato immobilizzato da uno dei malviventi, che lo avrebbe minacciato con un oggetto metallico, mentre i complici frugavano in casa alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

I rapinatori sono riusciti a impossessarsi di circa 800 euro in contanti, oltre a diversi gioielli e monili in oro, per un valore ancora in corso di accertamento. Subito dopo, il gruppo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni avrebbero notato un’auto, una Fiat Punto di colore bianco, allontanarsi velocemente dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruffano, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni e raccogliendo le testimonianze del pensionato e dei residenti, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

L’uomo, profondamente scosso dall’accaduto, è stato assistito dopo l’aggressione. Non si tratta del primo episodio ai danni della sua abitazione: in passato, durante un periodo di ricovero ospedaliero, la stessa casa era già stata presa di mira dai ladri, che avevano portato via beni di valore e persino un’auto d’epoca.

Category: Cronaca