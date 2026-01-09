ARRESTATO LATITANTE ROMENO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

Supersano (Le), la Giustizia non conosce confini: arrestato dai Carabinieri un latitante ricercato a livello europeo.

C’è un filo invisibile che unisce i territori, le istituzioni e la sicurezza dei cittadini. È lungo questo filo che, nella mattinata odierna, si è sviluppata un’importante operazione di polizia giudiziaria che testimonia, ancora una volta, l’efficacia della cooperazione tra i Carabinieri e le reti internazionali di contrasto al crimine.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce, operando in stretta sinergia con i colleghi della Stazione di Ruffano, hanno arrestato un cittadino rumeno di 36 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Romania per gravi reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, violenze su fanciulli e minacce.

La vicenda giudiziaria dell’uomo ha trovato il suo epilogo il 18 dicembre 2025, quando la giustizia rumena ha pronunciato una sentenza di condanna a un anno e cinque mesi di reclusione. La sua presenza sul territorio italiano è stata individuata grazie a una segnalazione diramata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione S.I.Re.N.E., snodo fondamentale nella rete di collaborazione tra gli Stati europei.

Ricevuta la comunicazione, i Carabinieri hanno agito con tempestività, professionalità e discrezione. Dopo un’attenta attività info-investigativa, il 36enne è stato rintracciato presso un’abitazione di Supersano, dove è stato fermato e arrestato senza opporre resistenza. Un’operazione delicata, condotta con equilibrio e determinazione, che si è conclusa senza incidenti, a tutela della sicurezza di tutti.

Ultimate le formalità di rito e informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire legalità e sicurezza, dimostrando come la collaborazione tra reparti territoriali,

strutture investigative specializzate e organismi internazionali rappresenti un presidio fondamentale per la tutela della comunità e per l’affermazione della giustizia, senza confini.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 9 gennaio 2026



