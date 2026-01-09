TARANTO, ORRORE LUNGO LA PROVINCIALE: TROVATO IL CORPO DI UNA DONNA IN UNA CISTERNA
Una scoperta drammatica ha scosso la mattinata di oggi lungo la strada provinciale 58, il tratto che collega Martina Franca ad Alberobello. All’interno di una cisterna profonda è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’intervento delle autorità.La segnalazione è partita dagli operatori sanitari del 118, arrivati per primi sul posto dopo una richiesta di soccorso.
Una volta accertata la presenza del cadavere, i sanitari si sono però trovati nell’impossibilità di procedere autonomamente al recupero, a causa della notevole profondità del pozzo e delle condizioni di instabilità e pericolosità dell’area.È stato quindi necessario richiedere il supporto dei vigili del fuoco, che hanno attivato una squadra specializzata. Sul luogo sono giunti anche i sommozzatori del comando di Bari, chiamati a operare in un contesto complesso e delicato.
Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore e sono state condotte con estrema attenzione, fino a quando il corpo è stato finalmente riportato in superficie.Nel frattempo, l’area è stata delimitata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le prime verifiche investigative. Gli accertamenti sono finalizzati sia all’identificazione della donna sia alla ricostruzione delle cause e delle circostanze che hanno portato al decesso.
Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista. La vicenda ha suscitato forte impressione nella comunità locale, in attesa che le indagini facciano luce su un episodio dai contorni ancora oscuri. _______________
AGGIORNAMENTO delle ore 14.00 __________
Con il passare delle ore prevale l’ipotesi del suicidio. La donna soffriva di depressione. In casa dal marito è stata trovata una sua lettera di addio.
