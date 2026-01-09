TARANTO, ORRORE LUNGO LA PROVINCIALE: TROVATO IL CORPO DI UNA DONNA IN UNA CISTERNA

(f.f.)__________

Una scoperta drammatica ha scosso la mattinata di oggi lungo la strada provinciale 58, il tratto che collega Martina Franca ad Alberobello. All’interno di una cisterna profonda è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’intervento delle autorità.La segnalazione è partita dagli operatori sanitari del 118, arrivati per primi sul posto dopo una richiesta di soccorso.

Una volta accertata la presenza del cadavere, i sanitari si sono però trovati nell’impossibilità di procedere autonomamente al recupero, a causa della notevole profondità del pozzo e delle condizioni di instabilità e pericolosità dell’area.È stato quindi necessario richiedere il supporto dei vigili del fuoco, che hanno attivato una squadra specializzata. Sul luogo sono giunti anche i sommozzatori del comando di Bari, chiamati a operare in un contesto complesso e delicato.

Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore e sono state condotte con estrema attenzione, fino a quando il corpo è stato finalmente riportato in superficie.Nel frattempo, l’area è stata delimitata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le prime verifiche investigative. Gli accertamenti sono finalizzati sia all’identificazione della donna sia alla ricostruzione delle cause e delle circostanze che hanno portato al decesso.

Con il passare delle ore prevale l’ipotesi del suicidio. La donna soffriva di depressione. In casa dal marito è stata trovata una sua lettera di addio.

