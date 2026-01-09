INVESTITO SULLA PROVINCIALE NEL MILANESE: PERDE LA VITA UN 28ENNE ORIGINARIO DEL SALENTO

(f.f.)__________

Non ce l’ha fatta Emanuele Visconti, 28 anni, nato a Scorrano e trasferitosi da circa un anno in Lombardia. Il giovane è deceduto all’ospedale di Melzo dopo essere rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo una strada provinciale nel territorio di Bellinzago Lombardo.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.30, nei pressi del cimitero comunale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava attraversando la carreggiata quando è stato colpito violentemente da un’autovettura, una Mazda 2, condotta da una donna di 53 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e ha scaraventato il giovane per diversi metri sull’asfalto.Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono giunti in pochi minuti i mezzi dell’emergenza sanitaria, con ambulanze e automedica attivate in codice rosso.

I sanitari hanno trovato il 28enne in condizioni critiche, già in arresto cardiocircolatorio, e hanno avviato senza sosta le manovre di rianimazione durante il trasporto verso l’ospedale di Melzo. Nonostante i tentativi disperati, il cuore di Emanuele ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello e gli agenti della polizia locale di Pozzuolo Martesana, incaricati di effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre ad accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Scorrano, paese d’origine del giovane, e tra quanti lo conoscevano nel Milanese. Emanuele aveva recentemente raggiunto importanti traguardi personali e professionali: dopo aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato, lavorava per l’Azienda Trasporti Milanesi come conducente e aveva da poco acquistato casa. Un futuro che si stava costruendo passo dopo passo e che si è spezzato improvvisamente, lasciando sgomenta un’intera comunità.

