IL LECCE OSPITA IL PARMA: PARTITA SALVEZZA “importante, ma non decisiva”

(Rdl) ____________ Dopo la sconfitta interna contro la Roma (“un passettino indietro, siamo stati meno brillanti del solito”) e alla vigilia della doppia trasferta consecutiva a Milano, mercoledì 14 contro l’Inter nella partita di recupero della sedicesima giornata, e domenica 18 contro il Milan, il Lecce ospita domani all’ora di pranzo al Via del Mare il Parma.

“Nostro competitor per la salvezza: una partita importante, ma non decisiva, però è importante”, ha detto pochi minuti fa in conferenza stampa (nella foto) Eusebio Di Francesco, che ha scontato il doppio turno di squalifica ed è pronto dunque a guidare la squadra di nuovo direttamente dalla panchina.

Il Lecce è rimasto fermo al quint’ultimo posto della classifica a 17 punti, uno in meno del Parma, quattro in più dalla linea rossa. Inutile sottolineare ulteriormente il valore della partita di domani, anche per il morale, l’autostima e le ripercussioni sull’immediato futuro.

«Tutte le partite sono importantissime ma quando ne affronti una del genere devi fare risultato e noi ci proveremo, oltre a provare a fare una grande prestazione» – ha detto sempre pochi minuti fa a Parma, prima della partenza per il Salento, l’allenatore dei Diucali Carlos Cuesta, il quale ha poi aggiunto:

«Domani dobbiamo essere pronti per fare una partita giusta quando si verificano le situazioni che di piacciono e quelle che non ci piacciono, essere aggressivi quando potremo e puliti nel tenere la palla e creare un buon gioco che permetta di fare risultato».

Lecce – Parma si gioca al Via del Mare domenica 11 gennaio 2026, arbitra il signor Livio Marinelli di Tivoli, fischio di inizio alle 12.30.

Category: Sport