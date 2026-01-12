LECCE, ROGO ALL’ALBA AL RIONE STADIO: QUATTRO VETTURE RIDOTTE IN CENERE

(f.f.)_____________

Un violento incendio ha mandato in fumo quattro automobili parcheggiate lungo una strada del capoluogo salentino nelle prime ore del mattino. L’episodio si è verificato attorno alle 3.30 in via Verona, dove i residenti sono stati svegliati da scoppi e da una densa colonna di fumo che si alzava tra i palazzi.

Secondo una prima ricostruzione, il fuoco avrebbe preso origine da una Renault Arcana appartenente a un giovane di 22 anni del posto, per poi estendersi rapidamente ai mezzi lasciati in sosta nelle immediate vicinanze. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto le carrozzerie, causando distruzioni rilevanti e un bilancio economico che potrebbe arrivare a diverse decine di migliaia di euro.

Sul luogo sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che il calore e le scintille potessero raggiungere altre auto o gli edifici circostanti.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Al momento nessuna pista viene esclusa e tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un incendio provocato. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Category: Cronaca