INCROCI PERICOLOSI SULLA STATALE 101, ALLARME PER SCONTRI TRA ULTRA’

Un pomeriggio quello di ieri che doveva chiudersi senza scosse sul fronte sportivo si è invece trasformato in un momento di forte apprensione sulle strade del Salento. Lungo un tratto della Statale 101, in prossimità dell’uscita che conduce alla tangenziale est, si è infatti consumato un episodio che avrebbe potuto degenerare in una vera e propria rissa tra opposte fazioni di tifosi.

Quando gli agenti delle Volanti e della polizia investigativa sono arrivati sul posto, intorno alle 17.30, si sono trovati davanti a uno scenario eloquente: a terra c’erano resti di fuochi pirotecnici, fumogeni spenti, pezzi di vetro e alcuni oggetti contundenti abbandonati in fretta. Indizi che raccontano di un’azione violenta appena sfiorata o interrotta prima che potesse esplodere del tutto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, tutto sarebbe nato dall’incrocio tra gruppi di sostenitori del Lecce e del Brindisi.

I tifosi brindisini erano di ritorno dalla trasferta di Ugento, dove la loro squadra aveva appena disputato una gara di campionato, mentre una frangia di leccesi, dopo la partita interna giocata in mattinata, avrebbe scelto quel punto strategico della rete viaria per attendere il passaggio dei rivali. La segnalazione è partita da diversi automobilisti di passaggio, che hanno contattato le forze dell’ordine dopo aver notato un gruppo numeroso di persone con il volto coperto e armate di bastoni ai bordi della carreggiata. L’intervento delle pattuglie ha impedito che la situazione precipitasse, provocando la fuga immediata dei presenti in direzioni diverse.

Non è ancora chiaro se vi siano stati contatti diretti tra i due schieramenti o se qualche veicolo sia stato colpito. Gli investigatori stanno lavorando per capire se qualcuno sia rimasto ferito e per ricostruire con precisione i movimenti dei gruppi coinvolti, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul problema degli scontri tra tifoserie, che continuano a spostarsi sempre più spesso lontano dagli stadi, coinvolgendo strade e aree frequentate da cittadini estranei al mondo del tifo. Le indagini proseguono con l’obiettivo di individuare i responsabili e prevenire nuove tensioni nelle prossime giornate sportive.

