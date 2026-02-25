SEMPRE SUL PEZZO, LA ELENA DOPO CORTINA E’ A SANREMO E RACCONTERA’ AI LETTORI DI leccecronaca.it IL FESTIVAL ATTRAVERSO LE SUE IMPRESSIONI. ECCO IL RESOCONTO DELLA PRIMA SERATA

di Elena Vada _____________

Sono a Sanremo, la città dei fiori, dal clima mite. Nel cuore della Riviera Ligure, con il mare che la incornicia.

Che emozione rivedere il palco dell’ Ariston, infiorato, e pensare a “Grazie dei fior…” 1951, brano restato nella storia, ricordando poi le edizioni successive, del nostro Festival della canzone.

Questa è la settantaseiesima edizione che si apre con la voce di Pippo Baudo che ne ha condotti tredici.

Insuperabile!

“Buonasera, benvenuti al Festival della canzone italiana, al Festival di Sanremo!”

Nostalgia e commozione per l’ artista scomparso. Tanti ricordi ed una lacrima, lo confesso.

Il jingle di Sanremo 2026 è di Welo, Manuel Mariano, rapper salentino classe 1999, autore di “Emigrato”. A Lecce ha aperto un laboratorio per giovani musicisti e annuncia un festival di beneficenza a giugno.

Inizia il vincitore del 2025, Olly, che canta il brano “Balorda Nostalgia”.

Trenta i cantanti Big in gara.

Direttore artistico è Carlo Conti con la co-conduzione fissa di Laura Pausini.

Ditonellapiaga – Che fastidio! (Bel pezzo)

Michele Bravi – Prima o poi

Sayf – Tu mi piaci tanto

Mara Sattei – Le cose che non sai dire

Dargen D’Amico – AI AI (divertente).

Ricordo di Peppe Vessicchio: il grande direttore d’orchestra, protagonista di tanti festival. “È stato un uomo, marito, padre, amico, meraviglioso” dice Pausini.

Standing-ovation.

Ingresso di Can Yaman. Il bell’attore turco, aiuta nella conduzione e presenta:

Arisa – Magica favola (elegantissima, total white! Voce magica).

Luchè – Labirinto

Ingresso di Gianna Pratesi, (105 anni) ospite d’ onore, che a 26 anni votò per la “Repubblica” italiana. Era il 2 giugno 1946.

Tommaso Paradiso – I Romantici

Elettra Lamborghini – Voilà (sexy, bel vestito)

Patty Pravo – Opera (per lei -77-, gli non passano, raffinata in nero, è all’ 11°festival)

Samurai Jay – Ossessione

Ingresso ed esibizione di Tiziano Ferro. Canta: “Sono un grande”. VERO!

Raf – Ora e per sempre (bello lui e la canzone)

J-Ax – Italia starter pack (divertente).

Esibizione di Gaia dal Suzuky Stage, di Piazza Colombo, canta: Chiamo io, chiami tu.

Fulminacci – Stupida sfortuna (Non mi piace il look ironico indossato. No la cravatta viola. Buona interpretazione)

Arriva a sorpresa Vincenzo De Lucia che imita Laura Pausini.



Levante – Sei tu



Fedez & Masini – Male necessario (due vecchi leoni, che stupiscono. Da ascoltare, da ascoltare…) Bellissima coppia(nella foto), fantastica interpretazione.

Ermal Meta – Stella stellina (Ermal non rinuncia alla stravaganza nel look, cucito su misura. Canzoncina da riascoltare)

Esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana. Sul palco galleggiante Max Pezzali canta le sue: Sei un mito; Nella notte e la Regina delle Celebrità… riviviamo i favolosi anni ’80.

Serena Brancale – Qui con me (in lungo semplice abito bianco, bellissima canzone ed interpretazione. Davvero, davvero ok).

I due Sandokan a confronto: Kabir Bedi (1976) – Can Yaman (2025). Affascinanti tutti e due.

Nayt – Prima che

Malika Ayane – Animali notturni (non valorizza la sua voce, peccato. Le gambe si).

Eddie Brock – Avvoltoi

Sal Da Vinci – Per sempre sì (scontato! Lo stile è il medesimo di “rossetto e caffè”). Elegantissimo.

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

(Da riascoltare).



Tredici Pietro – Uomo che cade il microfono non funziona. Poi inizia il rap (è il figlio di Morandi) deludente.



Bambole di Pezza – Resta con me (5 giovani donne che suonano e cantano vestite “da festival” ognuna con un proprio stile. La ‘voce’ del gruppo è brava).



Chiello – Ti penso sempre (stravagante, niente male)



Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta (brutta copia di Romina e Al Bano)



Leo Gassmann – Naturale (il ragazzo è maturato, bene)



Francesco Renga – Il meglio di Me (canzone azzeccata. Ben interpretata, elegante)

LDA e AKA7even – Poesie clandestine (Ma che sorpresa! Bellissimo duo. Canzone OK! Una Napoli cantata bene!)

I brani e gli artisti sono stati votati dalla Giuria della Stampa, TV e Web.

La classifica provvisoria con le prime cinque canzoni in testa, in ordine casuale, sono:

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini.

Mi è piaciuta tantissimo Laura Pausini, composta ma ironica. Fresca, intelligente, pronta. Una co-conduttrice perfetta, anche negli abiti. Ha affiancato Carlo Conti con grazia. Le canzoni!? Sono da risentire.

A domani sera.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi