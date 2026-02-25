PORTO CESAREO, BLOCCATA LA PESCA ILLEGALE: QUATTROMILA RICCI REIMMERSI
(f.f.)______________
Operazione a tutela dell’ecosistema marino nella mattinata di ieri a Porto Cesareo, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nell’ambito di un servizio mirato al controllo del territorio e alla protezione delle risorse naturali.
Durante l’attività, svolta nella zona “C” dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, i militari hanno individuato quattro persone del posto mentre effettuavano pesca subacquea utilizzando bombole, modalità vietata dalla normativa vigente nelle aree sottoposte a tutela.
Al termine delle verifiche, i quattro sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce per le ipotesi di reato legate alla pesca in area naturale protetta.
Nel corso dell’intervento sono stati trovati circa 4.000 ricci di mare, suddivisi in otto ceste e pronti per essere trasportati. Gli esemplari, ancora vivi, sono stati immediatamente reimmessi in acqua, consentendo di limitare l’impatto sull’equilibrio dell’habitat marino. Tutta l’attrezzatura ritenuta utilizzata per l’attività illecita è stata posta sotto sequestro.
L’operazione testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio naturale, la cui conservazione rappresenta un interesse fondamentale per la collettività e per le generazioni future.
Category: Cronaca