TRICASE, STUDENTI A INCONTRO SU LEGALITA’ E SICUREZZA DIGITALE

di Flora Fina ______________

Più di 500 ragazzi provenienti dalle scuole primarie e medie dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” hanno preso parte, il 12 e 13 marzo, a un evento formativo focalizzato su temi di legalità, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, oltre che sui rischi legati alle dipendenze.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Dopo il saluto introduttivo del sindaco, Antonio De Donno, hanno preso la parola esperti psicologi e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricase, Capitano Antonio Alaia, che ha spiegato come l’Arma contribuisca a diffondere la cultura del rispetto delle regole. Il Capitano Alaia ha approfondito gli aspetti legali legati a bullismo e cyberbullismo, illustrando le conseguenze civili e penali derivanti da comportamenti scorretti.

Nel corso dell’incontro, particolare attenzione è stata rivolta ai pericoli delle diverse dipendenze, con un focus sull’uso eccessivo o inappropriato dei dispositivi digitali e dei social network, sensibilizzando i giovani sull’importanza di un approccio consapevole e responsabile alla tecnologia.

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