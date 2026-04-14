A LECCE GIOVANE ARRESTATO CON OLTRE MEZZO CHILO DI MARIJUANA IN UN PACCO CHE AVEVA APPENA RITIRATO

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Nel corso di un’intensificazione dei controlli sul territorio salentino predisposti dalla Questura di Lecce, finalizzati a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ieri mattina a Soleto la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di rato un giovane accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce (nella foto), impegnati in attività mirate nelle aree periferiche del capoluogo. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un giovane che, con atteggiamento sospetto e passo rapido, si allontanava da un centro di spedizioni portando con sé un pacco.

Il suo comportamento ha insospettito ulteriormente gli operatori nel momento in cui, alla richiesta di chiarimenti sul contenuto del collo, ha fornito una giustificazione incerta, sostenendo che si trattasse di una parrucca.

A quel punto gli agenti hanno proceduto all’apertura del pacco, all’interno del quale è stato rinvenuto un involucro contenente circa 512 grammi di marijuana, presumibilmente destinata alla distribuzione sul mercato locale.

Successivamente è scattata una perquisizione presso l’abitazione del sospettato, situata a Soleto, effettuata dal personale della Sezione Antidroga. All’interno della camera da letto sono stati trovati ulteriori 15 grammi di hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e una somma di denaro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio (foto sotto). Elementi che, secondo gli inquirenti, confermerebbero un’attività di spaccio strutturata.

Al termine delle verifiche, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.

Category: Cronaca