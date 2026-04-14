A MELISSANO LA POLIZIA DI STATO ARRESTA PRESUNTO SPACCIATORE

(Rdl) __________________ Ieri sera agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli (foto sopra), in servizio di controllo del territorio, hanno notato a Melissano un volto già noto a bordo di un’auto: un giovane di Taurisano con precedenti.

Lo hanno fermato e lo hanno perquisito. Così, nel vano portaoggetti della vettura da lui guidata, hanno trovato due sigarette elettroniche modificate, utilizzate come contenitori: all’interno vi erano occultati rispettivamente 10 e 13 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 10,70 grammi (foto sotto). Inoltre sotto il sedile anteriore lato guida è stato trovato un portafoglio contenente 370 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Ha dato esito negativo invece la successiva perquisizione in casa sua.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto i domiciliari.

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