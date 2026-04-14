LA STORICA STAZIONE AGIP DI PORTA NAPOLI A LECCE TORNA A RIVIVERE COME PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE

(Rdl) ______________ E’ stato inaugurato oggi il nuovo Info point nella sede dell’ex Stazione Agip realizzata nel 1952 dal grande architetto italiano Mario Bacciocchi e dismessa nel 2005. Il manufatto, piccolo gioiello dell’architettura del Novecento, costruito a pochi passi dall’obelisco

di Porta Napoli, è tornato a nuova vita come “Infopoint” turistico grazie all’intervento di riqualificazione avviato nel 2021 dal Comune di Lecce.





“Si conclude così un percorso lungo che rende giustizia a quest’opera e a questo spazio” – ha detto il direttore tecnico dell’Eni Francesco Staglianò – “Ora la mia raccomandazione è quella di averne cura: è un oggetto bello, ed è una grande responsabilità affidarlo alla città”.



Il soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, architetto Antonio Zunno ha ricordato che il percorso di recupero è cominciato nel 2015 con sindaco Perrone, e che quella di Lecce è la seconda stazione di servizio sottoposta a tutela,

dopo la prima a Milano.





L’intervento, curato dall’architetto Andrea Mantovano, è stato realizzato con un criterio filologico rispettoso delle peculiarità stilistiche di riconosciuta valenza culturale. Si tratta, infatti, di un’opera di particolare design e significato, perché ideata da uno dei maestri dell’architettura italiana che collaborò strettamente con l’Eni di Enrico Mattei dal 1952 al 1958.

Da qui, il vincolo culturale apposto nel 2016, che ne ha comportato un restauro conservativo, eseguito secondo le prescrizioni della Soprintendenza proprio con lo scopo di preservarne lo stile e la lettura delle originarie caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive.





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