DOPO IL DELITTO DI SABATO SCORSO, COPERTINO SOTTO OSSERVAZIONE SPECIALE DELLE FORZE DELL’ORDINE

(Rdl) ________________ In relazione a quanto accaduto nei giorni scorsi nella città di Copertino, il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, in attuazione degli indirizzi forniti dal Prefetto Natalino Manno durante i recenti Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di rispondere con intervento immediato e deciso della Polizia di Stato ribadendo con forza la costante presenza delle forze dell’ordine in ogni area della città.

L’operazione ha interessato le principali aree urbane e le zone considerate più sensibili.

Le pattuglie hanno presidiato strade, piazze ed esercizi pubblici, svolgendo verifiche capillari della città di Copertino.

Come informa un comunicato – stampa della Questura di Lecce, nel corso delle attività di ieri, lunedì 13 aprile

“sono state controllate 174 persone e 24 veicoli, con 3 contestazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi pubblici: all’interno di otto attività sono stati sottoposti a controllo di polizia tutti gli avventori.

L’intero servizio si è svolto con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire una risposta tempestiva alle esigenze della comunità. Le attività di monitoraggio e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato nel tutelare la sicurezza dei cittadini e nel presidiare il territorio con professionalità e vicinanza”.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 12 aprile scorso

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