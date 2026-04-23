BLITZ DEI CARABINIERI NEL SALENTO: DENUNCE, PATENTI RITIRATE E ARRESTI

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Controlli serrati, posti di blocco e verifiche a tappeto: è il bilancio dell’operazione straordinaria messa in campo dai Carabinieri nella provincia di Lecce, con un dispiegamento imponente di uomini e mezzi per presidiare il territorio e contrastare reati diffusi.

L’intervento ha interessato in particolare l’area nord del Salento, tra Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi, dove i militari hanno passato al setaccio strade, locali e punti sensibili, affiancati da reparti specializzati e unità cinofile.

Non sono mancati i provvedimenti. Un uomo di 55 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso con due coltelli di grosse dimensioni, mentre due automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza, con valori alcolemici ben oltre i limiti di legge. Otto persone, invece, sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel mirino anche le attività commerciali: in un esercizio di Squinzano sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie, con conseguente sanzione per il titolare.

I numeri dell’operazione danno la misura dell’intensità dei controlli: 110 persone identificate, 67 veicoli fermati, 10 multe elevate per infrazioni al Codice della Strada. Ritirate 8 patenti e sequestrate 2 auto. Tutto il materiale sospetto è stato posto sotto sequestro.

La giornata è stata segnata anche dall’esecuzione di provvedimenti giudiziari. A Ruffano, un 55enne è stato posto agli arresti domiciliari per un furto in abitazione risalente al 2015. A Casarano, invece, i Carabinieri hanno eseguito due ordini distinti: un 45enne, coinvolto in reati tra cui maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi, è stato trasferito in una comunità ai domiciliari; stessa misura per un 34enne condannato per possesso illecito di armi e munizioni.

Un’azione ad ampio raggio che conferma la linea dura delle forze dell’ordine sul territorio salentino: prevenzione, controlli costanti e tolleranza zero verso ogni forma di illegalità.

Category: Cronaca