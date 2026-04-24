CONTROLLI A TAPPETO NEI LOCALI DEL BRINDISINO: IRREGOLARITA’ A FRANCAVILLA FONTANA E A FASANO

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Proseguono nel Brindisino le verifiche disposte dalla Polizia di Stato nei confronti di locali destinati all’intrattenimento, agli eventi e agli spettacoli aperti al pubblico. L’attività rientra nel piano di monitoraggio avviato su impulso del Ministero dell’Interno, finalizzato a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni amministrative da parte dei gestori.

Nella giornata di ieri, su disposizione del Questore di Brindisi, i controlli si sono concentrati nei comuni di Francavilla Fontana e Fasano, dove sono emerse diverse irregolarità.

A Francavilla Fontana, le verifiche hanno interessato un esercizio situato nel cuore del centro storico, utilizzato saltuariamente per serate musicali e piccoli eventi.

Durante l’ispezione sono state rilevate criticità sotto il profilo della sicurezza: il piano superiore, destinato alle manifestazioni, risultava raggiungibile esclusivamente tramite una scala, mentre l’unica uscita di emergenza presente versava in condizioni non adeguate. Una situazione che, in caso di necessità, avrebbe potuto rappresentare un serio rischio per il pubblico presente. Per questo motivo, l’accesso all’area è stato immediatamente interdetto. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Analoga attenzione è stata rivolta a Fasano, dove gli accertamenti hanno riguardato un agriturismo utilizzato abitualmente per l’organizzazione di eventi aperti al pubblico senza le necessarie autorizzazioni.

Nel corso delle verifiche è inoltre emerso che il servizio di vigilanza era affidato a personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, fornito da un’agenzia priva della specifica autorizzazione rilasciata dalla Prefettura.

Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti amministrativi per definire eventuali responsabilità a carico dei titolari delle attività coinvolte.Le operazioni sono state condotte dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi, con il supporto dei Vigili del Fuoco e del personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Brindisi.

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