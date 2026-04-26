ANTIFASCISMO RADICAL CHIC – Satira politica di Melcore
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Category: Cos' la vedo io
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CONCERTO GROSSO PER LA BAND DEL CONSERVATORIO TITO SCHIPA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ A LECCE GIOVEDI’ 30
(Rdl) ________________ In occasione della giornata internazionale del jazz, ricorrenza proclamata dall’UNESCO nel 2011 per richiamarne il ruolo del jazz come strumento educativo e di dialogo interculturale, il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce ha organizzato un appuntamento di particolare rilievo artistico giovedì 30 aprile alle 20.30, al Teatro Apollo. Protagonista della serata sarà la Big Band […]
I MITI CLASSICI DI DEDALO, AGAMENNONE E CIRCE RIVIVONO IN TRE SPETTACOLI TEATRALI A LECCE MARTEDI’ 28 APRILE, DOMENICA 17 E GIOVEDI’ 21 MAGGIO
(l.c.) ______________ La rassegna teatrale diretta dall’attrice Carla Guido (nella foto) apre il sipario sul festival “Armonie del Mediterraneo – Viaggi, Miti e Ritorni”. Ingresso gratuito Il Mito nella sua forza eterna, raccontata nell’oggi. Torna a Lecce, alla sua sesta edizione, “Mitika – Teatro e Mito nella contemporaneità”, rassegna di teatro classico diretta da Carla Guido in […]
OGGI LA GIORNATA DELLA TERRA. GREEN PEACE LANCIA UNA PETIZIONE PER CHIEDERE LO STOP ALL’USO DEI PESTICIDI
Nota stampa di Greenpeace Italia ________________ Fino al 48% degli alimenti sugli scaffali italiani contiene residui di pesticidi. Glifosato, imidacloprid e acetamiprid sono tra le sostanze più utilizzate: un cocktail di veleni che può avere impatti sulla salute umana e sull’ambiente. I pesticidi, infatti, riguardano anche gli ecosistemi da cui quel cibo dipende. Gli insetti impollinatori – tra cui le api, responsabili di […]
CAMPI SALENTINA, RICONOSCIMENTO AI CARABINIERI PER L’INTERVENTO NELL’ASSALTO AL PORTAVALORI
(f.f.) _______________ Si è tenuta nella giornata di ieri, all’interno della sala consiliare del Municipio di Campi Salentina, una cerimonia ufficiale di conferimento di un encomio al Comando Compagnia dei Carabinieri locale. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore, la competenza e la prontezza dimostrati durante l’operazione seguita al violento assalto a un furgone […]
NOVITA’ EDITORIALI / ESCE “Pioniere di una diversa dimensione”, RIFLESSIONI DI DAMIANO CORPUS. LA PRESENTAZIONE A MELENDUGNO GIOVEDI’ 16
di Raffaele Polo _____________ Il suo regno, il suo mondo è la piazza Monsignor Durante di Melendugno, proprio di fronte alla Chiesa in un angolo della quale è il bar Historic: là lo potete trovare e vi sorriderà subito, gli occhiali neri vi avviseranno che siete davanti ad un uomo che ha sofferto molto e […]
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