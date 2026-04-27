DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 27 APRILE 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 27 aprile 2026.
Santa Zita.
Tanti auguri di buon compleanno ai nostri amici che compiono gli anni oggi: Raffaele Margiotta 67; Celeste Pepe 66; Manuele Antonio Tarantino 40.
Città del Vaticano, 2014: papa Francesco, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro, dichiara santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, alla presenza del papa emerito Benedetto XVI.
2018 – Il presidente nordcoreano Kim Jong-Un incontra il presidente sudcoreano Moon Jae-In: è il primo capo di stato nordcoreano a mettere piede in Corea del Sud dopo oltre 65 anni dopo la fine della guerra fra i due Stati, o, per meglio dire, della guerra per interposta persona fra Russia e Cina da un lato e Usa dall’altro, appunto la guerra di Corea, altrettanto inutile e sanguinosa come la guerra del Vietnam del decennio successivo, anche se meno comunemente considerata.
Proverbio salentino: LI MIETICI E LA GUERRA SPUPULANU LA TERRA
I medici e la guerra spopolano la terra.
Category: Costume e società