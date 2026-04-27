DICHIARAZIONE DEL MINISTRO: CASCO, TARGA E ASSICURAZIONE DIVENTANO OBBLIGATORI ANCHE PER I MONOPATTINI

(Rdl) _______________ Dichiarazione di questa mattina a Foggia, nell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia del ministro dei Trasporti Matteo Salvini (nella foto):

“La sicurezza stradale è una delle mie priorità da ministro e da genitore. Nel primo anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice stradale abbiamo avuto oltre cento morti e mille feriti in meno. Conto che il buon senso di chi è alla guida continui a dare questi ottimi risultati. Adesso arriviamo come promesso anche sui monopattini perché, purtroppo, morti, feriti, incidenti, danni anche gravi sono causati anche su queste due ruote che a volte, truccate, vanno anche a 40, 50, 60 all’ora. Oggi sono nella fabbrica dove saranno fabbricate le targhe per tutti i monopattini. Il casco già oggi è obbligatorio anche se ne vedo pochi di caschi usati in giro, e sensibilizzo le polizie locali per il bene di chi li usa. Quindi casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa il monopattino e di chi è vittima di un incidente che ad oggi non si può rivalere contro nessuno”.



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