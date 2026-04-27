NICOLE “GRAZIA” MINETTI

(g.p.) ________________ Clamorosi sviluppi del caso della grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Questa sera il Quirinale ha diffuso il seguente comunicato stampa:

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia:

«In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.» ____________

L’organo di stampa in questione è Il Fatto quotidiano. Nei giorni scorsi e anche oggi il giornale diretto da Marco Travaglio ha pubblicato una serie di articoli, a firma di Thomas Mackinson, secondo il quale la supposta “nuova vita” di Nicole Minetti non esiste nella realtà dei fatti; e il figlio “molto malato” per assistere il quale è stata concessa la grazia, incrina il pilastro “clinico” della stessa grazia: il bambino risulta adottato dopo un complicato iter giudiziario e i genitori naturali misteriosamente scomparsi.

Questo in sintesi estrema, ma l’inchiesta contiene decine di altri riferimenti precisi sulle vicende all’estero e in Italia degli ultimi anni di Nicole Minetti e del – come scrive Mackinson – “suo compagno, l’imprenditore milionario Giuseppe Cipriani, in rapporti di affari e di piaceri con Jeffrey Epstein”. _________________

LA RICERCA nel nostro articolo dell’11 aprile scorso

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